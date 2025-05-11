父母教养行为如何影响孩子心理健康？

“原生家庭”近年来已经成为网络上的热词，那些藏在家庭互动里的教养细节，究竟如何影响了孩子的身心发展和心理健康？

中国人民大学教授、全国学生心理健康工作咨询委员会副主任、开明心理健康教育研究院院长俞国良长期关注心理健康教育问题。其团队最新的研究揭示了父母教养行为的“隐秘力量”——父母对子女的爱与照顾，是孩子成长过程中的幸福感“基石”；令人警醒的是，父母对于子女的忽视与冷漠，甚至比过度控制、体罚辱骂对孩子的心理健康更具伤害性。

父母教养行为会对孩子心理健康产生重要影响

研究采用了三水平元分析和相对权重分析方法，深入考察了父母教养行为对孩子心理健康的影响以及相对重要性。文献检索时间为2010年1月至2023年12月，获取文献16,062篇，按标准纳入155篇，共123,917名被试。

俞国良在接受记者采访时介绍，“教养”不仅是父母对孩子的态度和与之相应的家庭情感氛围，也指父母在履行其职责过程中所做出的特定的、具体的行为，如关爱、惩罚等，这些教养行为可能是目标导向的语言或行动，也可能是非目标导向的，如手势、情感的自发性表达等。

研究涉及的父母教养行为主要包括六类，一是温暖关爱，指父母对子女的照顾、接纳、鼓励和爱意的表达；二是行为监控，指父母对子女行为的监督和约束，如适当的引导、有效的纪律设置等；三是自主支持，指父母对子女独立性、自主性的尊重和培养；四是严厉惩罚，指父母对子女过度的批评与惩罚，如敌意、辱骂、体罚等；五是拒绝放任，指父母爱意的缺乏以及在子女生活中的缺席，如拒绝、否定、冷漠以及疏于监督等；六是过度控制，指父母对子女生活、情感等方面的过度侵入，如过度干涉、过度保护、心理控制等。前三者为积极教养行为，后三者为消极教养行为。

孩子心理健康选取主观幸福感作为积极心理健康状态的指标，选取抑郁、焦虑作为消极心理健康状态的指标。以此考察上述六类父母教养行为对孩子积极、消极心理健康的影响。

“温暖关爱”是对孩子心理健康最重要的保护因素

研究发现，三类积极教养行为对孩子心理健康的重要性排序为：温暖关爱、自主支持、行为监控，三类消极教养行为对孩子心理健康的重要性排序为：拒绝放任、过度控制、严厉惩罚。

“温暖关爱”对孩子心理健康具有积极影响，其解释率在三类积极教养行为中最高，为70.05%，俞国良指出，这意味在父母教养行为中，“温暖关爱”是对孩子心理健康最重要的保护因素。

自主支持能够促进孩子的积极发展，解释率为25.00%；“行为监控”对孩子心理健康也具有积极影响，但其解释率在三类积极教养行为中最小，仅为4.95%。

俞国良认为，可能的原因有两个，一是在具体的教养实践中，父母行为监控的水平和质量可能超出了“有效”的范围，对孩子的心理状态造成威胁，部分抵消了行为监控对心理健康的积极影响；二是“行为监控”与孩子心理健康的关系受到其他调节因素的影响，这意味着，充分发挥行为监控的积极作用需要其他条件作为支持，例如温暖关爱。

“拒绝放任”比“严厉惩罚”对孩子心理健康危害更大

研究显示，“拒绝放任”对孩子心理健康具有消极影响，其解释率在三类消极教养行为中最高，为55.77%，意味着“拒绝放任”是对孩子心理健康最重要的风险因素。

“过度控制”、“严厉惩罚”解释率分别为22.12%、22.11%，对孩子心理健康均具有消极影响。其中，“严厉惩罚”解释率在三类消极教养行为中最小，其对孩子心理健康的消极影响可能是直接或间接的。

一方面，高水平的“严厉惩罚”行为将剥夺孩子的安全感，增加其耻辱感体验，与焦虑、抑郁、人格障碍等精神疾病相关；另一方面，“严厉惩罚”可能是其他风险因素作用于孩子心理健康的中介变量。

俞国良指出，以上研究为指导家庭教育和家庭干预方案提供了科学依据，对于父母而言，最好的教养行为不一定是精密设计的固定程序，而应是带有温度的条件反射。

“多一次俯身的倾听，少一次否定的冷漠；多一份放手的勇气，少一重控制的枷锁；多一场适当的引导，少一回激烈的惩罚。”俞国良告诉记者。(记者石睿)