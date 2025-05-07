我国林下经济年产值超1万亿元

在广西龙胜，罗汉果、大叶百合等林下中药材，为当地农民提供了稳定的收入来源；在福建沙县，林下种植的穿山龙、牛奶根，成了沙县小吃炖罐的食材；在浙江安吉，“万亩林下经济产业园改造提升工程”规划建设林下露营基地等功能区，着力打造旅游产业集群……近年来，多地探索发展林下经济，取得了良好的成效。

林下经济是指依托森林、林地及其生态环境，遵循可持续经营原则，以开展复合经营为主要特征的生态友好型经济，包括林下种植、林下养殖、相关产品采集加工、森林景观利用等。作为林草产业的重要组成部分之一，林下经济是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践，对推动绿色发展、促进乡村全面振兴等具有重要意义。今年，“发展林下经济”首次写入《政府工作报告》。

为林下经济发展添动力、增活力。国家林草局出台《全国林下经济发展指南（2021—2030年）》《林草中药材产业发展指南》等，科学规划林下经济的区域布局、重点领域和经营模式；鼓励各地先行先试，在林地经营、资源利用、林权融资等方面大胆探索，推动山区林区“含绿量”“含金量”同步提升。

目前，全国林下经济规模化经营和利用林地面积6亿多亩。林下经济从业人数达3400万，拥有各类经营主体95万个，年产值超1万亿元。

进一步推动森林“四库”联动，让林草产业更好成为绿色富民产业。国家林草局相关负责人表示，未来将加强林下经济品牌建设，加快经营主体培育，加快市场营销流通体系构建，加强林下经济基地建设。到2030年，全国林下经济经营和利用林地总面积达到7亿亩，实现林下经济总产值1.3万亿元，形成林下经济产业高质量发展的良好格局。

（本报记者 董丝雨）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 16 版）