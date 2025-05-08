蓝莓降价，你买了没？

“以前舍不得吃，现在一口气能买三盒。”在浙江杭州一家水果市场，消费者苏健提着刚买的蓝莓说，“三十多元钱一斤，比以前便宜多了。”

最近，“蓝莓便宜了”这一话题频频冲上网络热搜。在微博、抖音、小红书等平台上，不少消费者晒出自己“囤蓝莓”的照片，“终于实现蓝莓自由了”“一买就是一整箱”……原本动辄百元一斤的“贵族水果”，正以亲民价格走近更多消费者。

“蓝莓以前几乎只在高端超市或精品水果店能见着，一盒几十元钱，只有一小把，不仅量少，有的还很酸。”苏健说，现在，不论是超市还是社区水果摊，都能在显眼位置看到蓝莓，“价格便宜了，个头也大了不少。”

笔者走访北京、浙江杭州等地市场发现，目前，多地蓝莓零售价普遍在每斤40至50元。在一些网络直播间，蓝莓促销价达到了每斤35元。根据北京新发地市场数据，4月23日当天，蓝莓的平均价达每斤32.5元。有果品批发商介绍，在蓝莓主产地云南和山东，蓝莓地头收购价已下探至每公斤60元左右，“今年是近十年来蓝莓价格最低的一年”。

为啥现在蓝莓价格下来了？有业内人士分析，产量大增是蓝莓降价的主要原因。

以前中国蓝莓主要依赖进口，运输成本高、供应量有限，价格自然不低。近些年，蓝莓在国内的种植热度持续升温。吉林农业大学教授李亚东介绍，根据全国各地调研数据、种植企业和蓝莓销售商提供的数据，2024年，中国蓝莓栽培面积143.82万亩，比2020年的99.62万亩增加了44.38%。2024年全国蓝莓总产量78万吨，比2020年大幅增加，预计未来蓝莓种植面积和产量还将进一步扩大。

“种得多了，集中上市快，市场一下子消化不过来，价格自然下来了。”山东日照莒县的蓝莓种植户朱仁庆说。蓝莓集中上市虽推高了供给量，但蓝莓降价并非一时趋势。

从供给端看，伴随蓝莓种植技术逐渐成熟，品种选育、种植管理、温室设施等方面标准化水平显著提高，吸引更多中小种植户入局种蓝莓，推动整体产量上涨。与此同时，蓝莓终端产品形态更丰富，售卖渠道更多，让各类蓝莓产品得以抵达千家万户。

“以前我们卖蓝莓，主要靠传统的批发单。”朱仁庆介绍，现在产量高了，市场需求虽然大，竞争也更激烈，不少果农开始尝试电商零售。而成熟的电商平台、完善的冷链物流运输体系，为蓝莓果农拓宽了销售半径。“有个来自广东的顾客已经在我这里复购了4次，他说我们的蓝莓口感脆甜，送到手还很新鲜，价格也实在。”在朱仁庆看来，现在不仅要想怎么种，还得思考怎么卖，“这也是产业成熟的一种表现”。

不仅“价格下来了”，蓝莓品质也在不断提升，赢得更多消费者青睐。“今年我特意尝试了几种新蓝莓品种，最满意的是云南抚仙湖产的花香蓝莓L25。”苏健介绍，这款蓝莓个头大，有果霜，轻轻一咬就爆浆，甜里带一丝花香味，既便宜也好吃。“我在直播间下单，一天半就从云南送到杭州，打开盒子还有淡淡果香，新鲜度肉眼可见。”

“这几年我国的蓝莓产量大幅度增加，栽培成本也在不断降低，还有一些电商厂地直销，减少了中间环节等，蓝莓鲜果价格越来越被普通消费者接受。”农业农村部葡萄产业技术体系蓝莓种质资源鉴定与新种质创制岗位科学家刘成接受媒体采访时表示，6到7月间，南北方蓝莓鲜果大量上市，价格还会继续走低。

事实上，不只是蓝莓，随着种植技术成熟、种植规模扩大，越来越多原先的高端水果正走入寻常百姓家。“释迦、莲雾，这些水果以前价格都不算低，现在我时不时也会买来尝尝。”苏健说。“市场上水果品种丰富，价格也更加亲民，爱吃水果的人真是有口福”——不少消费者这样说。