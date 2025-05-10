“妈，您年轻时可有1米68呢！”整理旧相册的小语突然惊呼。照片上的母亲身姿挺拔，与现实中佝偻着背的母亲判若两人。

“现在不行啦——年纪大啦，缩个儿了。”小语母亲略显惋惜。

这个令人心酸的“缩个儿”现象绝非个例。“‘缩个儿’是骨质疏松发出的警报，”北京协和医院内分泌科主任医师夏维波说，“目前我国骨质疏松症患病人数约为9000万，其中女性约为7000万。”骨质疏松症正在威胁公众健康。

“如果身体是一栋房子，那么骨头就是房梁。”夏维波说。骨质由负责吸收骨基质的“破骨细胞”和合成骨基质的“成骨细胞”共同参与调节。他们就如同“拆迁队”和“建筑队”：破骨细胞分解旧骨，成骨细胞构筑新骨。“一拆一补”的过程中，骨质就得到了更新，身体的“承重墙”也越发牢固。然而，随着年龄的增长，这场博弈逐渐失衡，当“拆迁队”的积极性和工作量远远大于“建筑队”时，承重墙将变得千疮百孔，不堪一击，形成骨质疏松症。

这场博弈中，女性绝经后雌激素锐减，导致“拆迁队”占据优势，加之各类因素叠加，更受骨质疏松的“偏爱”。一般情况下，女性的骨骼结构通常较小，峰值骨量与男性存在显著差异。并且妊娠、分娩、哺乳、绝经因素都会导致女性骨量的流失。国家卫健委公布的首个中国骨质疏松症流行病学调查结果显示：我国50岁以上女性骨质疏松症患病率为32.1%，女性患病率是男性（6.0%）的5倍多。65岁以上女性的骨质疏松症患病率更是达到51.6%。

但骨质疏松，这位“静默的杀手”，因其早期征兆不明显，往往被忽视。若不及早发现并治疗，会导致不同程度的骨骼疼痛、骨骼畸形，患者容易在轻微外力下骨折，甚至可能引发急性心脑血管疾病、深静脉血栓等一系列疾病风险。髋部骨折尤其凶险，发生后1年内死亡率高达20%，幸存者中半数永久残疾，生活质量断崖式下跌。

那么，该如何在早期及时发现并预防骨质疏松呢？

“合理的营养和增强抗阻、力量锻炼可以促进骨骼强健。”夏维波提示，负重运动和力量训练对骨骼健康最为有益，举、推、跑、跳以及“登台阶”等方式可使骨骼更加强健；同时，建议保持均衡膳食，摄入足够的钙、蛋白质、维生素D、维生素K等营养素。

此外，体重也是影响人体代谢和骨骼健康的重要因素。“人们往往认为，体重过轻的人更容易骨质疏松。”夏维波介绍说，“但越来越多的研究表明，低体重和过度肥胖都会对骨骼健康造成不利影响。”人体在健康体重或体重适度增加时，体重与骨密度呈正相关。体重过低是骨质疏松和脆性骨折的重要危险因素，但体内脂肪含量过高时会导致骨转换失衡，增加骨质疏松风险。与此同时，超重、肥胖人群由于行动灵活性受限，在骨质疏松的情况下，更容易发生跌倒，导致骨折风险明显增加。因此，营养均衡、适度运动都有利于避免骨质疏松。

专家指出，骨质疏松症任何阶段开始治疗都不晚，但早诊断和早治疗会大大受益。从生活中的小习惯开始，平时付出一些小成本，就能让晚年生活的幸福自由，多一份保障。（作者 崔兴毅 孙闻阳）