篮球、网球、足球，各式场地应有尽有；射击体验区、赛车模拟器，数字娱乐设备花样繁多；观赛餐厅内，大屏幕滚动播放各类体育赛事……“五一”假期，北京南三环一家室内综合运动场馆全新开张，吸引不少健身爱好者前来打卡。

值得注意的是，这个场馆建在一座十分知名的家具城内。这些年，房地产市场深度调整，居民添置家具、装修房屋的需求增势放缓，家具卖场生意不及以往。该家具城把数万平方米空间拿出来，改造成充满时尚气息的健身场馆，家具城焕发了新活力，市民健身也有了好去处，可谓一举多得。

这样的改造之举，正是消费基础设施提档升级的一个典型案例。今年3月，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》），提出“扩大消费基础设施、消费服务功能提升类、消费新业态新模式的有效投资”，4月下旬，国家发展改革委发布稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措，“完善消费基础设施”也是其中一项。在全方位扩大国内需求的当下，这项既关联投资也牵动消费的工作尤为重要。

这是大力提振消费的重要一环。我国有超大规模市场，消费潜力巨大。随着经济发展、社会进步，消费结构在动态变化，消费需求在不断升级。无论百货商场、大型卖场、特色商业街，还是旅游景点、电影院线、运动场地，诸多消费基础设施如果“原地踏步”，就很难适应结构变化、满足更高“胃口”，进而成为阻碍消费潜力释放的堵点。与时俱进地调整、改造、提升、完善，才能打造更多居民喜闻乐见的消费场景，切实增强消费意愿。

这是提高投资效益的有效举措。消费基础设施，直接服务“吃穿游购娱”等日常生活需求，是“投资于人”的重要体现。设计科学、建设到位，就能在投用后一段时间内聚拢人气、回笼资金，实现经济效益与社会效益的双赢。

可以说，加快完善消费基础设施，有利于我们更好统筹投资和消费，以有潜能的消费拉动有效益的投资，推动投资效益提高和消费扩容升级良性互促。推进这项工作，也要做好投资和消费两方面文章。

消费端，要瞄准需求、精准发力。当前，我国居民消费形态已由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，文娱、旅游、体育等服务消费蒸蒸日上。完善消费基础设施，就要聚焦服务消费新需求，打造更多新业态、新场景、新空间。此外，配套设施也要同步完善。景点建起来了，服务中心、旅游道路、旅游厕所要跟上；推动夜间消费，活动场地、交通运力、临时停车位等方面保障也要加强，这些都是完善消费基础设施的应有之义。

投资端，要充分发挥各方面投资力量。消费基础设施点多、面广、体量不一。像百货商场、购物中心等商业不动产，所需资金多、回报周期长、投资门槛高。为解决资金难题，《方案》已明确“中央预算内投资等加力支持教育医疗、技能培训、养老托育、文旅体育等领域项目建设”“支持符合条件的消费、文化旅游等领域项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）”，安徽等省份也提出加大财政资金在消费基础设施上的投入。落实落细相关举措，有利于降低投资门槛，让更多社会投资参与进来。

全方位扩大国内需求是当前经济工作的重点任务。期待更多地方在完善消费基础设施上出实招、见实效，让内需潜力在消费升级的进程中源源释放。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 18 版）