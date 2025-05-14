珠宝贵金属首饰这样选

近期，很多消费者关注如何选购贵金属和珠宝玉石首饰。为此，记者采访了珠宝国检集团品牌建设与市场部主任孟晓珺，她提醒消费者购买珠宝贵金属首饰时，应注意以下消费陷阱：

一是过度营销。商家在打折促销、有奖销售等宣传活动中，如果有过度让利的销售承诺，需提高警惕。

二是虚假宣传。线上选购时要注意是否存在伪造场景虚构产品来源、美化图片严重失真、产品故事离奇等。

三是以假乱真、以次充好。贵金属和珠宝玉石首饰等各个类别，都存在天然相仿品类，再加上科技手段日益更新，处理材料、合成材料令人眼花缭乱。不良、不法商家李代桃僵、从中获利，令消费者难辨真假、权益受损。

消费者在选购高值的珠宝贵金属首饰时，最好提前做一些简单的功课。根据自己需求确定合适的购买方向，例如日常佩戴还是收藏投资，根据预算确定目标价位，避免盲目跟风、冲动消费。具体有以下5个步骤：

一看渠道、品牌。珠宝贵金属首饰大部分属于价值较高的贵重产品，消费者在购买时，应首选正规商场专柜或知名品牌专卖店。选择网购此类产品时，应首选正规可靠、信誉度高的电子商务平台进行购买。建议选择知名品牌官方旗舰店或支持7天无理由退换货的优质商家，质量和售后服务更有保障。如在景区或车站周边的路边摊等非正规渠道购买，或网购时来源不明、价格比市场价低得多、不能提供有效购买凭证等，以假乱真和以次充好的风险更大。

二看外形。购买珠宝贵金属首饰时，一定要仔细观察产品外观，检查是否有变形、划痕、镶嵌不牢固等问题，对于珠宝玉石产品要查看其颜色、质量等级等是否符合预期。

三看标识、标签。对于贵金属首饰要查看印记标识，镶嵌钻石首饰的印记中会标明钻石质量等信息。消费者应了解珠宝贵金属类产品对印记、标识和标签等管理要求。例如按照国家强制标准贵金属首饰必须有明确的印记，需要打印在首饰之上，来源不明的无标识商品，不能选购。对于珠宝玉石类产品，天然珠宝价值更高，合成宝石（如合成钻石、合成红宝石）或经过染色、充填等处理的珠宝需在标签或质量文件等明确标注，二者之间价格差异很大。对于国家标准规定能够做品质级别划分的珠宝玉石类产品，级别的高低与其价格直接关联，同样需要在选购时擦亮眼睛。

四看核验检测证书。贵金属饰品通常配备明示产品质量和纯度的证书或证签，消费者应要求商家或卖家提供与商品对应的检测证书或证签。

五要求复称、索要发票。消费者在正规商场专卖店采购贵金属首饰，尤其是以克重计价时，有条件的情况下可以要求当场使用电子天平复称核对质量数据是否准确，并索要发票。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 10 版）