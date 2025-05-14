穿上“肌肉外甲”  他们可以重新行走

俯身把可穿戴式机器人绑到腿上，腰间系好带子，穿戴过程不超过3分钟，凭借手臂的支撑，73岁的杨大爷从椅子上站了起来，在养老院活动区开始慢慢行走。

“穿上之后，感觉有一股力量在提拉大腿，走起路来有支撑了。”2023年9月，杨大爷突发脑卒中，造成下肢行走功能障碍，此后仅能依靠轮椅出行。他所在的江苏省无锡市梁溪区瞻江幸福颐养院每天都会组织老人锻炼。“但由于缺少专业医生和设备，养老院难以帮助下肢功能障碍的老人恢复身体机能。”颐养院院长李唯唯说。

今年以来，可穿戴式机器人在社交平台上热度升温，依靠设备爬山徒步的视频刷屏网络。“这种可穿戴式机器人能不能帮助老人走路呢？”李唯唯打算试试。

巧的是，总部设在无锡市的新型可穿戴机器人公司远也科技正在和相关部门联系，希望能够将自主研发的轻量级可穿戴居家下肢行走训练机器人投放到社区、养老机构使用。远也科技创始人丁也介绍，可穿戴式机器人细分领域很多，实现路径各不相同，“外肌肉”“外骨骼”等都可统称为可穿戴式机器人。

可穿戴式机器人从工业端走入消费端需要扩展应用场景。“我们将自己这款机器人称为‘肌肉外甲’，适用于因脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、脑瘫、周围神经损伤、帕金森等导致下肢运动功能障碍的人群。”丁也说。

可穿戴式机器人是如何帮助行动困难人群行走的呢？在柔性骨骼上有多个自适应的高精度传感器，穿戴者行走时，传感器记录步态信息，人工智能实时分析穿戴者行走速度、步态、地面高度等信号。“设备可以预判穿戴者的行动意图，具有较高的人机互动性，根据数据自动适配助力策略。”丁也介绍。

“我们与远也科技达成合作，先体验使用产品，基于使用效果，后期再考虑租赁或采购。”李唯唯说。

无锡市已陆续在医院、社区、养老机构引入可穿戴式机器人康复仪器，以探索各种应用场景，帮助更多人群进行康复。“民政部门积极推动养老科技产品和老年群体的供需匹配，通过组织产品集中演示、免费体验等方式，加快可穿戴式机器人落地应用，通过科技赋能增强老年群体的获得感幸福感。”无锡市民政局局长周立军说。

经过近一个月的康复训练，杨大爷下肢功能部分改善。“也许有一天，我能够实现生活自理。”杨大爷说。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 10 版）