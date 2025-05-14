给“倔强的海燕”一片天

【人物】残疾人运动员蒋裕燕

【故事】3岁时，一场车祸让蒋裕燕失去右臂和右腿，但她从游泳运动中找到了生活的信心和奋进的动力。在训练中克服困难、挑战自我，在比赛中顽强拼搏、超越对手，凭借巴黎残奥会7枚金牌、刷新2项世界纪录和3项残奥会纪录的佳绩，她获得2025年劳伦斯世界体育奖年度最佳残疾人运动员奖，成为首位获得该奖项的中国残疾人运动员。

【点评】

“不要让任何人给你设限，甚至是你自己。去追逐梦想吧，因为我们能做到的远比自己想象的更多！”当20岁的蒋裕燕举起劳伦斯奖杯，这番获奖感言成为她人生的自况。“体育拥有改变世界的力量”，在她身上得以充分体现。

身体的劣势，让成绩弥足珍贵。缺少右侧肢体，难以维持平衡，游泳的难度可想而知。50米的自由泳要比别人多划11下，怎么赢？答案在日复一日的汗水里。一次次地摆臂练习，训练再难再痛也咬牙坚持，她说，是游泳让自己变得更强壮、更勇敢、更自信，也让自己看到了更大的世界。

世界也看到了她的努力。从东京残奥会时初出茅庐，到杭州亚残运会、巴黎残奥会等大赛斩获数金、刷新多项纪录，蒋裕燕如同一只倔强的海燕，在追逐梦想的征程中不断冲破风浪的阻击，爆发出令人惊叹的力量。她身上无惧困难的气概和自立自强的精神，感动着、激励着无数人。

奖项是对一名优秀运动员的肯定，但对广大残疾人来说，体育的意义远不止比赛和成绩。通过参与体育运动，更多残疾人增强体质、康复身心，走出家门、走向社会，从容生活、展示自我。

北京冬残奥会，残奥高山滑雪运动员李响虽无缘理想成绩，但仍乐观面对镜头，讲述成长故事，坦言“希望下次见时，我变得更强了”。社交媒体上，也时常能看到残疾人朋友分享自己的康复与运动生活，和网友讨论健身心得。残疾人身体虽有残缺，但只要葆有奋发的精神，同样能拥抱美好世界，实现精彩人生。

近年来，北京冬残奥会、杭州亚残运会等残疾人体育赛事相继成功举办，让更多人关注、了解残疾人事业，促进了残健融合，“平等、参与、共享”的理念更加深入人心。

赛场上，领跑员作为视障运动员的“眼睛”，用一根短短的引导绳“牵”起长久的信任；城市里，无障碍环境建设也日益从“有没有”向“好不好”转变。智能在线手语翻译、基于声纹的支付技术、人行天桥上的助盲导行系统等新技术新应用，让生活有“爱”无“碍”。扶残助残的良好社会风尚，正激荡起越来越多的共鸣与回响。

“中国梦，是民族梦、国家梦，是每一个中国人的梦，也是每一个残疾人朋友的梦。”进一步增进社会各界对残疾人体育和残疾人事业的认识，让全社会尊重、理解、关心、帮助残疾人的氛围更加浓厚，广大残疾人一定能在奋斗中追梦圆梦。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 05 版）