近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称 “五进”计划）走进中国石化集团总部。在中国石化的大力支持下，活动前期开展了深入调研。本场活动围绕中国石化职工的健康需求，精心设置了健康生活体验、健康筛查、名医健康咨询等多个环节，助力职工增强自身健康意识。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国石化集团总部。

活动现场人头攒动，健康管理站区域的眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、AI智能舌诊等设备前，职工们自发排起了长队。“把人工智能应用到中医领域，对着屏幕伸伸舌头就能诊断体质，都不用专门跑医院，真是太方便了！”一位刚做完舌诊检测的职工称赞道。

在科普问答区，大家纷纷扫码参与答题，在一问一答间轻松掌握健康小知识；脐带血科普区域围满了前来咨询的女职工，工作人员耐心解答每一个问题，详细介绍脐带血的应用渠道、保存方式等内容。

为更好地满足中国石化集团职工的健康需求，活动现场特别设置“名医健康咨询”环节，邀请北京协和医院妇科内分泌与生殖中心主任郁琦、北京协和医院妇科内分泌与生殖中心副主任陈蓉、北京协和医院消化内科主任医师吕红、北京协和医院眼科主治医师杨景元、北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师安立等专家，为职工们一对一解答健康问题，提供专业健康指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉持“健康生活与您共享”的理念，持续推进人民健康“五进”关爱服务计划。以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，切实将惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众的心坎上，走出一条具有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断提升人民群众的健康获得感和生活幸福感。