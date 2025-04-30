中疾控发布2025年“五一”假期健康防护提示

中新网4月29日电 据中国疾控中心微信公众号消息，2025年“五一”假期将至，假日期间人员流动与聚集、境内游、出境游将会明显增多。中国疾病预防控制中心温馨提示：“五一”假期期间，境内出行要注意新冠病毒感染、食物中毒、诺如病毒肠炎、蜱传播疾病、手足口病、猴痘和动物源性传染病的预防；赴热带和亚热带国家和地区旅行还需要注意预防登革热、疟疾等蚊媒传染病。

重点提示

新冠病毒感染

建议保持良好的卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻；勤洗手，尽量避免用手触摸眼、鼻或口；均衡饮食，适量运动，充足休息；出现发热、咳嗽等症状时，尽量避免参加集体活动，及时就医，就医过程中全程佩戴口罩。

食物中毒

注意手卫生及饮食、饮水卫生。外出就餐应选择正规、卫生条件好的餐厅。尽量吃熟食，生吃蔬果要洗净，不喝生水。保持良好的就餐方式，尽量采用分餐制，提倡使用公筷、公勺。不采集、不食用不明野生菌及野生植物。

诺如病毒肠炎

注意手卫生及饮食、饮水卫生。感染者患病期至康复后3天内尽量不要与他人近距离接触，尤其不要准备和加工食物，不要照顾老人和婴幼儿。患者应避免与他人共用餐饮具等日常生活用品，尽量使用专用厕所或者专用便器。

蜱传播疾病

野外活动时做好个人防护，扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋里，穿浅色衣服可让附着在身上的蜱易于发现与去除，不要穿凉鞋，不要在草地、树木上晾晒衣物，进入室内前认真检查，防止通过衣物和宠物把蜱带回家。

手足口病

保持良好的手卫生。避免接触患病儿童，防止交叉感染。对日常接触频繁的物品表面、孩子的玩具进行定期清洁和消毒。手足口病疫情流行期间不宜带儿童到人群聚集、空气流通差的公共场所。接种EV71疫苗可有效预防EV-A71感染引起的手足口病，也会显著减少手足口病重症的发生。

猴痘

了解猴痘防控知识，增强防护意识，保持良好的卫生习惯。避免与患者或有可疑症状者密切接触，出现疑似症状应及时就诊。前往猴痘流行地区，应提前了解目的地猴痘疫情情况，做好个人防护。遵守国家出入境管理相关规定，配合做好出入境检疫。归国/来华人员出现皮疹等症状时，应及时主动就医并告知接诊医生发病前21天境外旅行史和相关可疑暴露史。

动物源性传染病预防

避免进入野禽等动物栖息地，不接触、不食用野生动物。尽量避免直接接触任何动物，特别是来历不明动物；不吃未烧熟煮透的动物产品。

蚊媒疾病

赴热带和亚热带国家和地区旅行需要注意预防登革热、疟疾等蚊媒传染病。穿着宽松、浅色的长袖上衣和长裤。在皮肤上和衣物上喷洒含避蚊胺或驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂。旅游时尽量住宿于有空调或纱窗的酒店，如无空调或纱窗，最好使用蚊香或灭蚊气雾剂，并使用蚊帐。出现发热、寒战、皮疹、头痛等症状时，要及时就诊并说明旅居史。

相关风险的特征及具体预防措施

新型冠状病毒感染

新型冠状病毒感染常见症状主要为发热、咽干、咽痛、咳嗽等，部分患者可伴有肌肉酸痛、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、腹泻、结膜炎等。老年人和免疫低下者感染后转为重症的风险相对较高。

主要预防措施：

1.保持良好的卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻；勤洗手，尽量避免用手触摸眼、鼻或口；均衡饮食，适量运动，充足休息等。

2.出现发热、咳嗽等症状时，尽量避免参加集体活动，及时就医，就医过程中全程佩戴口罩。

食物中毒

5-10月为我国食物中毒高发月份。节假日期间聚餐和在外就餐机会增加，食物中毒风险也相应增加。我国内地以微生物所致食物中毒最为多见，野生菌、野生植物等其他中毒也时有发生。食物中毒通常进餐后短时间内急性发病，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。

主要预防措施：

1.保持清洁，饭前便后、处理生、熟食物及其包装前后、接触宠物、处理垃圾之后要勤洗手；餐具和厨具要用流动安全的水冲洗、晾干，并经常蒸煮消毒，厨房环境要清洁。生熟食物要分开，加工食物的厨具、容器要生熟分开。

2.使用安全的水和食物原料，选择新鲜的蔬菜水果，没有霉变的主粮、豆类和花生等，适当清洗、削皮，降低风险；食品制作的全过程要使用安全的水。

3.食物要彻底煮熟烧透，剩余食品和隔夜食品再次食用前要彻底加热。在安全的温度下保存食物，室温下熟食存放时间不得超过2小时，不能及时吃的食物要冷藏或冷冻存放，烹调好的食物在食用前要保持在60℃以上。

4.旅行期间和外出就餐应选择正规、卫生条件好的餐厅，保持良好就餐方式，尽量采用分餐，提倡使用公筷、公勺，减少交叉污染的风险。不食用来历不明的食物，不采集、不食用不明野生菌及野生植物。

诺如病毒肠炎

诺如病毒肠炎疫情多发生在学校、幼儿园、医院、养老院、大型游轮等人群聚集场所，也曾发生在飞机上或旅行团中。传播途径包括人传人、经食物和经水传播等。最常见的临床症状为呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛，多数患者发病后2-3天即可康复。极少数病例可发生重症。

主要预防措施：

1.注意个人卫生，尤其是手卫生，饭前便后、外出回家、照顾病人后，准备或分发食物和进餐前，用洗手液或肥皂以及流动水至少洗20秒。

2.注意饮食、饮水卫生，外出就餐应选择正规、卫生条件好的餐厅，尽量吃熟食，生吃蔬果要洗净，牡蛎等贝类海产品必须彻底煮熟后再吃；不喝生水。

3.诺如病毒感染者患病期至康复后3天内做好预防传播他人措施，尽量不要与他人近距离接触，尤其不要准备和加工食物，不要照顾老人和婴幼儿。

4.使用含氯消毒剂重点对患者呕吐物、排泄物等污染物及其污染的环境物体表面、日常使用或接触的生活用品、用具等进行消毒，处理时要戴手套和口罩。皮肤被污染时，应立即清除污染物，然后用0.5%碘伏擦拭消毒3分钟以上，使用清水清洗干净；粘膜用大量生理盐水冲洗或0.1%碘伏冲洗消毒。

蜱传播疾病

蜱是多种传染病的传播媒介，常通过叮咬将病原体传播给人。我国大部分地区4-9月为蜱活跃期，人被蜱叮咬的机会显著增加。蜱生活在草丛、灌木丛或树木繁茂的地区以及动物体表，人在户外遛狗、露营、园艺、采茶、耕种或打猎可能会与蜱密切接触，在院子或社区里也会接触蜱。

蜱常附着在人体的头皮、腰部、腋窝、腹股沟及脚踝下方等部位，吸饱血后虫体膨胀如黄豆大小。蜱叮咬人后可引起过敏、溃疡或发炎等症状，一般较轻微；但蜱传播的一些传染病，如发热伴血小板减少综合征等病死风险较高。

经蜱传播的疾病早期常有类似症状，发热、发冷是最常见症状，其次是瘙痒、头痛、乏力和肌肉酸痛，有的会出现关节疼痛、皮疹等。

主要预防措施：

1.野外活动时做好个人防护，扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋里，穿浅色衣服可让附着在身上的蜱易于发现与去除，不要穿凉鞋，不要在草地、树木上晾晒衣物，进入室内前认真检查，防止通过衣物和宠物把蜱带回家。

2.一旦发现有蜱附着在皮肤上，应尽快清除蜱，可用酒精喷涂在蜱身上，使蜱头部放松或死亡，再用干净的细尖头镊子取出蜱，不要生拉硬拽，以免拽伤皮肤或将蜱的头部留在皮肤内，取出后，再用碘酒或酒精做局部消毒处理，并随时观察身体状况；必要时，及时向医务人员咨询。被叮咬后几周内出现发热、乏力、肌肉酸痛等症状，应尽快就医并告知医生相关暴露史。

手足口病

手足口病是由多种肠道病毒感染引起常见传染病，好发年龄为5岁及以下婴幼儿；每年自3月下旬始，手足口病疫情将逐渐上升，4-6月份进入春夏季高发季节。手足口病潜伏期为2-10天，平均3-5天。通常病情较轻，呈自限性，预后良好，7-10天病程后可完全康复。

多数患儿以发热，口腔粘膜出现散在疱疹，手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹为主要临床表现，可伴有咳嗽、流涕、食欲不振等症状。部分病例仅表现为皮疹或疱疹性咽峡炎，个别病例可无皮疹或表现为大疱样改变。少数患者的病情会快速恶化，累及脑部、肺部和心脏出现严重的并发症。

病例和隐性感染者为主要传染源，在发病后一周内传染性较强。肠道病毒传播途径多样且容易实现，主要通过直接接触病人的疱疹液、鼻咽分泌物、唾液、粪便及接触被污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染；还可经呼吸道(咳嗽、打喷嚏等)等传播；饮用或食入被病毒污染的水和食物亦可感染。

主要预防措施：

1.保持良好的手卫生。儿童在接触摸公共物品后、接触唾液及呼吸道分泌物后、如厕后、进食前，以及家长及看护人在加工食品前、更换尿布或处理被粪便污染的物品后，应用清水和洗手液或肥皂正确洗手，至少洗20秒。

2.避免接触患病儿童，避免与患病儿童共用餐具、毛巾或其他个人物品，防止交叉感染。

3.保持家庭环境卫生，居室要经常通风，勤晒衣被。对日常接触频繁的物品表面(台面、门把手)、孩子的玩具进行定期清洁和消毒。

4.婴幼儿使用的奶瓶、奶嘴及儿童使用的餐具使用前后应充分清洗、消毒；婴幼儿的尿布要及时清洗、曝晒或消毒。不要让儿童喝生水、吃生冷食物。

5.手足口病流行期间不宜带儿童到人群聚集、空气流通差的公共场所。

6.接种EV71疫苗可有效预防EV-A71感染引起的手足口病，也会显著减少手足口病重症的发生，鼓励儿童在12月龄前完成全程接种。

猴痘

猴痘是由猴痘病毒引起的急性传染病，临床表现主要有发热、皮疹、淋巴结肿大等症状，免疫力低下人群治疗不及时可能出现重症。猴痘传播途径以直接接触患者的病变部位分泌物、渗出物为主，常见的接触方式包括性行为、家庭内密切接触、医疗护理接触等。

主要预防措施：

1.了解猴痘防控知识，增强自我防护意识，保持良好的卫生习惯。

2.避免与猴痘患者或有可疑症状者密切接触，出现疑似症状应及时前往医疗机构就诊。

3.前往猴痘流行地区，应提前了解目的地猴痘疫情情况，做好个人防护。

4.遵守国家出入境管理相关规定，配合做好出入境检疫。归国/来华人员出现皮疹等症状时，应及时主动就医并告知接诊医生发病前21天境外旅行史和相关可疑暴露史。

动物源性传染病

人类通过接触动物(如饲喂、抚摸、屠宰、剥食、加工等)、食用未煮熟的动物产品(如肉、蛋、奶等)、接触动物栖息地环境等方式，可能会感染禽流感、布病、炭疽等动物源性传染病。

主要预防措施：

1.避免进入野禽等动物栖息地，不接触、不食用野生动物。

2.尽量避免直接接触任何动物，特别是来历不明动物。

3.不吃未烧熟煮透的肉、蛋、奶等动物产品。

4.选择新鲜、安全的动物食品原料，加工时要注意生、熟分开。

蚊媒疾病

蚊子可传播登革热、疟疾、黄热病、基孔肯雅热、寨卡病毒病等多种疾病。常见症状有发热、寒战、皮疹、头痛、肌肉及关节疼痛，部分患者还会有出血倾向。赴有登革热、疟疾等疾病的地方性流行国家和地区的暴露感染风险将增加。

主要预防措施：

1.穿着宽松、浅色的长袖上衣和长裤。

2.在皮肤上和衣物上喷洒有效的驱蚊剂。驱蚊剂要选含避蚊胺或驱蚊酯等有效成分并取得农药管理许可的合格产品。

3.旅游时尽量住宿于有空调或纱窗的酒店。如果住宿的地方没有空调或纱窗，最好使用蚊香或灭蚊气雾剂，并使用蚊帐。

4.旅行时，应提前了解目的地蚊媒疾病流行情况，做好个人防护。如果在流行地区出现发热、寒战、皮疹、头痛等症状时，要及时就诊；有旅居史返回本地的，2周内出现可疑症状时，应及时就诊并说明旅居史，积极配合当地卫生部门，做好治疗。