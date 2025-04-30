从朋克养生到悦养身心Z世代健康观进阶

从“朋克养生”到“精养健康”再到“悦养身心”，Z世代更加注重身心平衡，追求健康的生活状态。他们的身材管理不局限于体重秤上的数字，而是关注身体的轻盈感、舒适度和日常状态的自洽。

注重身心平衡颜值偏好“高状态感”

近年来，追求健康生活方式形成一股潮流。来自咨询机构知萌的相关报告显示，2025年，Z世代对健康的关注度显著提升，62.6%的受访者表示对健康更加关注。这一代年轻人不再将健康视为可有可无的奢侈品，而是生活中的必需品。他们期待自己成为养生健康专家，通过各种方式提升自己的健康水平。

Z世代的健康行动经历了从“朋克养生”到“精养健康”再到“悦养身心”的演变。他们更加注重身心平衡，追求健康的生活状态，包括良好的睡眠质量、充沛的精力、稳定的情绪等。

面对职场和学习中的精力危机，为了应对“上午脑子转不动、午饭后犯困、晚上精疲力竭”等问题，Z世代采取了一系列“职场回血”措施，如看电影、享受美食、吃维生素、茶氨酸等功能补剂。42.8%的人有每日营养补充的习惯，38.5%的人会在上午或午后固定饮用提神饮品。Z世代需要的不仅仅是一时的提神，而是一套科学且轻盈的职场回血方案，帮助他们在疲惫中找回节奏和掌控感。

Z世代越来越相信“美是养出来的”，他们追求的不仅仅是外在的遮盖，而是由内而外的健康状态。38.0%的年轻人表示关注气色、水肿、肤质等“状态指标”，呈现出“轻审美、高状态感”的颜值偏好。他们通过“月经前喝红枣饮、换季吃葡萄籽、熬夜后饮口服液”等方式来改善外貌状态。而报告认为，这种“口服美学”不仅是为了满足功能需求，还带有情绪价值和人设共鸣。

体重管理期待指导睡眠是情绪修复关键

Z世代的身材管理不再局限于体重数字，而是更加关注身体的轻盈感、舒适度和日常状态的自洽。他们追求“吃得顺、练得轻、排得通”的身心平衡，通过科学控体和感知悦己来开启一种温柔自律的生活方式。54.6%的受访者表示会响应国家呼吁进行体重管理，但他们更期待个性化、系统化的指导支持。他们不再羞于承认管理需求，也不接受压迫式管理方式，而是走向更温和、更自洽的身体状态自我修复之路。

Z世代不再困了就睡，而是追求每晚高质量入眠。他们通过香氛、软糖、科技枕等方式助眠，把睡觉当作情绪修复与状态重启的重要一环。66.9%的年轻人已经养成一套“固定睡前流程”，如使用香薰、助眠软糖、冥想App等。他们愿意为“好睡眠氛围感”买单，智能设备、香薰、音频App、泡脚片等“睡眠四件套”成为夜间刚需。

情绪需要“软调理”社群打卡成日常

在快节奏的生活下，Z世代不再忽视情绪问题，而是主动“软调理”。面对情绪低落、提不起兴趣，或者焦虑烦躁的情况，他们通过香薰、热敷、音乐、零食等轻量方式来自我安抚，追求情绪松弛感与状态稳定感。情绪调理类产品成为他们的情绪出口，满足了低门槛、即时安抚、仪式感强的心理需求。

此外，Z世代的健康行动呈现出高度的社群化特征。66.4%的年轻人曾加入“美丽养成群”或社群，通过“打卡记录”“拼单购买”甚至“内容分享”将养颜行为转化为一种带有互动性、参与感、社交链接感的日常仪式。他们愿意在社交平台晒出自己的养生好物，记录打卡挑战计划，将健康行为作为一种社交资产。