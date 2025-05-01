专家：长期吃生冷食物和“苦夏减重”均不可取

北京中医药大学东方医院主任医师马建岭30日在北京介绍说，脾胃“喜暖恶寒”，长期吃冰淇淋、冷饮这些生冷的食物是不可取的，通过“苦夏”减重同样不可取。

4月30日，国家卫生健康委召开新闻发布会介绍时令节气与健康(立夏)有关情况。图为新闻发布会现场。孔令佑 摄

当日，国家卫生健康委员会在北京举行新闻发布会，介绍时令节气与健康(立夏)有关情况。马建岭在会上表示，脾胃居于中焦，就像人体的“中央厨房”，作为后天之本和气血生化之源，其功能是把吃进去的食物加工成营养套餐。长期吃生冷的食物，会导致消化不良、胃口变差、腹泻腹痛等症状，这是不可取的。

马建岭也提到，每个人的体质不同，也存在个体差异和地区差异，大多数西方人能够习惯生冷食物，跟他们长期高热量、高蛋白的饮食和体质有关系。

立夏之后天气变热，有的人会出现浑身倦怠、胃口变差、腹痛烦躁等症状，即所谓的“苦夏”。“苦夏减重”是否可行？马建岭表示，“苦夏”不是一种病，只是身体对炎热天气不适的状态。通过“苦夏”来减重是不可取的，因为长期的胃口变差，会导致身体进入“饥荒状态”，新陈代谢降低，这样不容易减重，反而会导致营养不良。即使体重暂时有下降，饮食恢复之后也会出现特别快的反弹。

立夏时分，马建岭建议吃一些温热升发之品，比如韭菜、香椿等时令蔬菜，也可以借鉴“夏吃姜”的传统养生方法，吃一些“姜丝陈皮山楂饮”这种健脾温阳、化湿和胃的食物。晚上睡觉时注意捂好肚子、护好双脚，防止寒气侵袭。同时可以多揉神阙穴、中脘穴调理脾胃。