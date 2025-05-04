癌症作为威胁人类健康的重大疾病，其防治一直是公众关注的焦点。网上流传的关于癌症患者饮食的传言层出不穷，比如，某些食物可以抗癌，不吃饭可以饿死癌细胞，以及吃补品可以治疗肿瘤等。这些说法有什么科学依据吗？肿瘤标志物的升高是否就意味着患上了癌症？记者进行了求证。

国家卫健委近日提醒，网络上关于癌症患者饮食传言大多缺乏科学依据，公众不要轻信，癌症患者应遵医嘱规范治疗。如果发现健康谣言或比较明显的错误信息，可以登录国家卫生健康委官网“辟谣平台”进行举报或者查证。

肿瘤标志物是存在于血液或体液中的特殊物质，主要由癌细胞分泌或正常细胞应对癌变时产生，不少人在体检时发现肿瘤标志物数值升高会感到恐慌。北京大学肿瘤医院主任医师李子禹表示，肿瘤标志物通常作为筛查的辅助提示，但不能依靠它来确诊肿瘤。“消化系统常见的甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）等标志物，对于疾病的筛查和肿瘤疾病的监控有一定作用。然而，大多数标志物的敏感性和特异性都不高。换句话说，得了肿瘤，这些肿瘤标志物不一定会升高，没得肿瘤，标志物也可能升高。”李子禹说，如果身体没有其他的不适且其他的检查都正常，大可不必过于担心。但如果肿瘤标志物高于正常值上限数倍，定期复查持续升高的话，则应该提高警惕，建议在专业医生指导下调整生活习惯后复查，或安排进一步检查。

以肺癌防治为例，中国医学科学院肿瘤医院主任医师薛奇建议，一是主动戒烟并远离二手烟，均衡饮食，每周坚持150分钟至300分钟中等强度运动；二是肺癌高危人群要重视防癌体检，主动筛查；三是对于已确诊肺癌患者，应尽早就医评估，通过规范化治疗提高疗效和患者生存率。

针对癌症患者的日常营养支持，李子禹提醒，癌症患者营养管理的目标是避免营养不良，提高治疗耐受性，减少不良反应。日常饮食应注意热量充足，适当增加优质蛋白摄入，保证营养均衡。