二尖瓣疾病高发！这些症状或是“心脏阀门”预警

“很多心脏瓣膜病的表现并不是整个心脏疼或者是心慌，很多人的表现是没力气，这实际上可能暗示心功能减退。”复旦大学附属中山医院心脏外科主任王春生日前接受中新健康记者采访时表示。

随着我国人口老龄化进程的不断加速，心血管病患病率持续上升，心脏瓣膜疾病已成为继冠心病、高血压之后的第三大心血管疾病。数据显示，我国约有2500万人受瓣膜病影响，其中又以二尖瓣疾病最为常见。

“心脏有四个瓣膜，最重要的是二尖瓣和主动脉瓣膜，因为这两个瓣膜承受的压力比较大，特别是二尖瓣。因为瓣膜是定向发力，它要朝这扇门把血液打出去。”王春生向中新健康记者解释了心脏瓣膜的工作原理。

他说，心脏瓣膜是心脏中活动最明显的，它会不停地开放关闭，心跳每分钟跳80次，它就每分钟开关80次。持续活动使瓣膜承受负担，如果患有高血压，则瓣膜承受的压力就更大。

这也就是为什么随着年龄增长，患病风险会增加，并且伴随现代快节奏的生活方式，疾病年轻化趋势也更加明显。

那么这种疾病该如何预防和治疗？

“瓣膜就像阀门，它是一个结构，坏了不能通过吃药长好，需要手术治疗，要么是修门，要么是换门。”

王春生说，过去，不管是修复还是更换二尖瓣，传统都是通过开胸手术治疗，创口比较大，但随着科技进步，现在对二尖瓣的治疗很多是通过微创。

中新健康记者注意到，如今手术本身带来的创伤正在降低。例如，据媒体报道，就在近日，国内就有医疗团队完成一例经心尖穿刺二尖瓣介入生物瓣置换术。

当然，随着人工瓣膜技术与材料的持续革新，生物瓣膜的耐久性不断提高。就在本月，二尖瓣外科治疗上的新产品MITRIS RESILIA干式二尖瓣瓣膜也在中国正式上市，为患者带来了更多治疗选择。

“第一代生物瓣是用动物材料制成的，比如牛心包、猪主动脉等，随着我们对于材料的要求不断提高，现在又在抗钙化的基础上不断进展。”

王春生说，“除了在耐久性上的持续突破，创新的瓣膜技术还将全生命周期管理的理念带入到了治疗过程中，不仅要着眼于首次手术的效果，也要考虑给未来预留拓展的空间，让患者更长久获益。”

当然，面对疾病，更重要的是将关口前移，及时主动筛查。

王春生介绍，由于诊断水平的提高，特别是超声心动图的普及，很多基层医院都具备筛查条件，基本瓣膜疾病利用超声心动图就能确诊。

“可能你还没有感受到症状，但是医生有这个意识给你做了超声心动图，就能发现瓣膜退变，也就意味着这个‘阀门’开始出问题了。”因此王春生提醒，公众要有定期体检筛查的意识。