假期旅行遇上“水土不服”？ 快速缓解有妙招

“五一”假期，不少人选择外出旅游，但若不能适应地方的气候条件或饮食习惯，可能会出现腹泻、腹部不适、食欲减退、恶心等“水土不服”的表现。如何缓解“水土不服”？为此人民网采访了北京中医医院消化中心主任张声生。

张声生介绍，大多数“水土不服”可能是人们刚到一个新地方对环境和饮食不适应或心理紧张等因素造成，这些因素可导致胃肠功能紊乱、肠道微生态失调等，从而出现一定程度的腹泻、腹胀和腹痛等。他指出，对于大部分健康成年人，若出现轻度腹泻，摄入含电解质的饮料（如不含咖啡因的运动饮料等）可一定程度改善症状。如果腹泻严重，机体可能丢失大量水和电解质，需补足液体和水电解质如口服补盐液，必要时及时到医院就诊。

“此外，可选择减少肠道蠕动、止泻的药物，以及益生菌调节肠道微生态平衡。”张声生表示，中医临床有很多治疗呕吐、腹泻的方剂，其中藿香正气中的主药藿香，能够强化胃肠活动，调整胃气，起芳香化湿、理气和中兼能解表之功。若出现轻度的腹胀、恶心、腹泻、便秘等胃肠道症状，可服用不含酒精的藿香正气口服液，减轻肠胃负担，使肠胃快速适应新的环境。

除了辨证选用中成药制剂外，中医传统疗法如推拿按摩也能达到调理脾胃的目的。例如，足三里、天枢、中脘穴等穴位对缓解腹痛腹泻也具有一定的效果。或是将双手微微搓热，顺时针方向摩腹，以达到减轻嗳气或矢气效果。

如何避免“水土不服”发生？张声生建议，在旅行前，注意自己的身体状况，在状态较好的前提下出行。其次，了解目的地的情况，如天气、饮食等，做好心理准备，携带相应的衣物。最后，在旅途过程中，注意个人卫生，尽量保持原有的生活习惯；规律饮食，少食辛辣、刺激、寒凉等食物，减少对肠胃的刺激；日常饮用蜂蜜水、酸奶等，可减少因环境改变引起的肠道菌群失调，减轻胃肠道紊乱诱发的腹痛、腹泻等不适。