国家卫健委表态：调查核查肖某、董某及有关机构

国家卫生健康委新闻发言人5月1日表示，近日，国家卫生健康委关注到中日友好医院胸外科肖某被举报所引发的相关舆情。国家卫生健康委已成立调查组，坚持实事求是、客观公正原则，联合有关方面对事件涉及的肖某、董某及有关机构等进行认真调查核查，对发现的违法违规问题将依法依纪严肃处理。（记者董瑞丰）