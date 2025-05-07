让供给创新与消费潮流“同频共振”

“五一”假期全国消费市场繁荣活跃。据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。各项政策从需求侧和供给侧双向切入，挖掘重点人群的消费需求特点，扩大细分领域的优质供给，进一步优化消费供给结构、提振消费信心。

4月25日召开的中共中央政治局会议强调“增强消费对经济增长的拉动作用”，释放出以更大力度促消费、扩内需的信号。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出“以高质量供给创造有效需求”。

在政策推动和市场引导下，各地区各部门和相关企业通过创新实践形成合力，优质供给与消费潮流“同频共振”，加速释放消费潜力。

向新向质，智能科技受欢迎

“看中了这款新手机，店铺有优惠，还能再享受500元国补，真的太合适了。”在北京朝阳区某购物中心的手机专卖店里，消费者李怡刚刚订购了一部新手机。

各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推动消费品以旧换新等一系列提振消费政策落地显效，推进消费提质升级，市场销售增速持续加快，多数商品类别销售增势向好，线上消费和服务消费稳定增长。

数字消费较快发展。智能科技带来消费新供给，企业聚焦前沿科技领域，人工智能手机和电脑、全屋智能家居及智能穿戴产品，成为市场亮点。消费品以旧换新加力扩围，取得积极成效。截至今年4月24日24时，已有超过1.2亿人次享受到了“真金白银”补贴优惠，带动销售额超过7200亿元。其中，新能源汽车保持快速增长，一季度新能源乘用车零售242万辆，增长36.4%，零售市场渗透率达47.2%。

“打开懂车帝APP，进入政府补贴频道，可以‘一站式’了解和领取补贴，包括全国汽车报废更新补贴以及各省市汽车置换更新补贴、新车消费补贴。”去年，懂车帝通过承接政府消费券及汽车置换更新补贴发放，有效促进汽车消费，全年带动汽车消费约1400亿元。

“AI（人工智能）正加速应用于人们的生活，希望为消费者带来更多智慧科技新成果。”荣耀手机相关负责人告诉记者，他们推出的新款AI旗舰手机，搭载了AI处理器，在软件层面实现了AI能力的全面升级，为消费者带来更好使用体验。

首发经济活力十足。幕后创作展成都首秀，知名越野品牌在上海开设全球首家探索基地概念店……上海、北京、深圳、广州、成都等多地集中出台“首发经济”相关支持政策，一波波首展、首秀、首店，瞄准青年消费新需求。

在第五届消博会和137届广交会期间，来自中国、英国、瑞士、法国等国的40个品牌在消博会上集中发布了近百件系列产品和最新单品，广交会则打造了覆盖13大行业主题的“首发经济”新场景，“即秀即购”成为展会的一大亮点，充分展现了首发经济在创新研发带动消费升级、推动开放合作等方面的重要作用。

上海峰飞航空科技有限公司相关负责人介绍，该公司无人驾驶货运版机型今年将商业交付，载人版机型计划明年完成适航取证，投入观光旅游等场景的试点运营。

“首发经济牵系着市场消费和供给侧两端，能够更精准满足和激发市场多元需求。”业内人士表示，首发经济以其新颖独特的消费体验，满足了差异化、品质化的个性消费需求和社交分享需求，可“解锁”更丰富的消费新场景。首发经济极大调动创新研发热情，以“新”促“创”带动既有产品、产业转型升级，增强企业市场竞争力。

文化引领，国货潮品销售旺

“全自动陀飞轮腕表、非遗簪花礼盒……不少独具创意的国货潮品，在我们这里首发后受到年轻人喜爱。”得物平台相关负责人说，国货潮品走热，说明优秀传统文化独具吸引力，传承传统文化正成为当代年轻人流行的生活方式。

商务部举办“购在中国”系列活动，在第五届消博会期间举办的启动仪式上，国货品牌成为焦点。一些老字号企业将自身发展历程重新演绎包装，打造融入时尚元素的新产品；一些手工艺、茶饮厂商与运动品牌、科技品牌、艺术品牌等携手推出联名产品，既彰显了传统文化的魅力，又契合当下年轻人的时尚追求。

德勤公司发布的调查报告认为，当前，对情绪价值的消费需求迅猛增长，IP联名模式助力品牌吸引新受众、提升美誉度，通过情感共鸣与体验创新满足消费者需求。

第五届消博会8大展馆中，有3个馆为国货特色潮品展区。从景泰蓝制作工艺到北京中轴线文创产品，再到传统的非遗服饰，许多民族品牌、百年老字号，在保持原有特色的同时融入创新设计元素，令人眼前一亮，让消费者足不出馆就可“一站式”购齐来自全国各地的国货精品。

从百年老字号的时代传承到新锐潮牌的跨界破圈，为国潮市场不断增添消费新动力。譬如，电影《哪吒2》带动“IP经济”热度飙升，助力各产业链踩上“风火轮”；国家博物馆“凤冠冰箱贴”销量突破百万件，成为现象级文创产品。“国潮经济”不仅承载着深厚的民族传统与文化认同，更以现代审美情趣的创新表达，顺应了当下消费潮流。

《提振消费专项行动方案》明确提出“开拓国货‘潮品’国内外增量市场”。随着“中国制造”向“中国创造”加速迈进，以创新为引擎，拥抱消费新潮流、新场景，国货潮品将释放出更大市场潜力。

优化体验，服务市场活力足

江西婺源，油菜花田与徽派古村交织成画，“赏花+非遗”“赏花+科技”等多元业态，吸引更多游客慕名而来。在重庆潼南，油菜花海引入低空观光直升机，游客可从百米高空俯瞰金色花海，落地后还能体验花田火锅宴、农耕文化市集，受到好评。

“只需对着镜头说出自己的目的地、出行时间、旅行偏好等关键词，智能助手很快就能给出一份详细的旅游路线，真的太好用了。”在第五届消博会同程旅行展台，刚刚体验了“程心AI”服务的观众李蕊说。

今年，同程旅行“程心AI”在分析推理、产品功能、UI界面、多语种覆盖等方面进行了多次升级，可以提供17种语言的中国行程规划服务，成为很多游客的智能出行助手。

服务消费持续扩大，文娱旅游消费备受青睐。一季度，服务零售额同比增长5.0%，其中居民人均交通通信支出、教育文化娱乐支出均实现两位数增长。

复星旅文日前宣布新型文旅项目超级地中海（ULTRAMED）落户三亚海棠湾。该项目规划引入AI G.O（数字人管家）、飞行接驳汽车、智能度假酒店等新科技，与三亚·亚特兰蒂斯形成更有吸引力的度假集群，为人们带来更精彩的旅游度假体验。

金融产品和服务加速创新。交通银行注重金融服务的场景化、智能化，加强普惠型财富产品供给，优化“一老一小”客群服务，推进消费场景支付便利化。

4月份，商务部等九部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，围绕加强政策支持、开展促进活动、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等6个方面，提出48条具体任务举措，既涵盖餐饮、住宿、健康、文化娱乐等主要行业领域，也包括旅游列车、空中游览、跳伞飞行等新业态、新场景。

商务部相关负责人表示，将通过建立跨部门工作机制，健全服务消费政策体系，组织开展“服务消费季”等促消费活动，着力增加优质服务供给，更好满足群众多样化服务消费需求，激发服务消费更大活力。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 19 版）