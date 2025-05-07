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（子夜走笔）

“无理由”并非“无条件”

曹怡晴

2025年05月07日08:49 来源：人民网－人民日报

　　在实体店购物，买回来的商品不够称心，可以退货吗？

　　不久前，笔者在北京一家“线下无理由退货示范店”体验了一次无忧退货——只要小票齐全、吊牌没拆、不影响二次销售，收银台的退货流程与购入时同等“丝滑”。

　　随着推荐性国家标准《售后服务  无理由退货服务规范》正式实施，“无理由退货”将成为更多实体店的服务“招牌”。

　　解决“退货难”，不是小事，它关涉消费者“后悔权”的保障。鼓励实体店“无理由退货”，是提升消费体验、激发市场活力的重要举措。不过，“无理由”并非“无条件”，一场消费行为中，商家拿出诚意，消费者也须有诚信。通过完善信用制度、健全申诉渠道、优化退货细则等，能够防止少数消费者“钻空子”“薅羊毛”，保护商家的合法权益。

　　而线上交易中，消费者“所见”不一定是“所得”，这也是为何网购商品“无理由退货”是强制要求。近日，多个电商平台宣布对“仅退款”规则进行调整，保障商家公平经营，防止出现商家钱货两空的情况。

　　线下鼓励“无理由退货”，线上优化退款规则，制度和规则适时调整，是有关部门和平台企业在消费者与商家间的精细平衡，为的是营造更加公平的市场环境、更为舒心的消费体验。这样，商家做生意少顾虑，消费者购物有保障，线上线下都将持续释放消费潜力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 02 版）

(责编：乔业琼、杨迪)




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