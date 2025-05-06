第六届敏感性皮肤高峰论坛举行 薇诺娜助力功效护肤品行业高质量发展

近日，由中国皮肤性病学杂志联合皮肤学界四大专业委员会主办，薇诺娜研究院承办的“第六届敏感性皮肤高峰论坛”在上海举行。在峰会上，来自全国的皮肤科权威专家们对功效护肤品发展、敏感肌抗老研究等议题展开探讨。

据介绍，本届峰会的亮点之一是“NUTE科学原则”的发布。对此，昆明医科大学第一附属医院、国家教育部创新团队带头人、亚太皮肤屏障研究会副主席何黎进行了解读。

“‘NUTE’原则包括临床需求（Need）、独特机制（Unique）、科技赋能（Technology）和证据可信（Evidence）四个方面，是一个环环相扣、相辅相成的严谨科学体系——以临床需求挖掘独特机制，借独特机制指引科技研发方向，凭科技赋能获取可信证据，最终以可信证据验证临床需求的解决，形成完整闭环。”何黎说。

同时，《敏感肌抗老科学图鉴》也于峰会上发布。该图鉴涵盖科学抗老市场趋势与需求洞察、敏感性皮肤老化原因与机制分析、科技赋能敏感肌抗老产品发展、敏感肌抗老产品及其科学应用等板块。

贝泰妮集团研发副总裁、贝泰妮研究院院长王飞飞提出，研究发现，18到50岁年龄段的人群，敏感性皮肤比非敏感皮肤首次出现老化表征会更早，外源性老化表征更为显著。贝泰妮研究院在皮肤衰老模型中发现，高迁移率族群蛋白HMGB1可以影响到屏障受损、免疫炎症细胞受损、细胞间衰老信号传递等问题。

四川大学华西医院、中国抗衰老促进会皮肤慢病管理与健康促进分会会长李利表示，敏感性皮肤的部分发生机制与皮肤衰老的机制具有共同的通路，所以敏感会加速皮肤老化。

上海市皮肤病医院皮肤与化妆品研究室执行主任谈益妹表示，连续8周使用薇诺娜银核精华和银核霜组合后，不同年龄层均获显著改善：初老人群肤色提亮、泛红缓解，皮肤屏障功能增强；轻中重度老化人群的鱼尾纹、泛红面积缩小，皮肤含水量提升，经皮失水率下降，皱纹、毛孔、肤色均有改善。

此外，本次峰会还特别邀请相关专家进行敏肌抗老圆桌答疑，针对人群关心的敏肌抗老问题进行解答，帮助大家树立正确的护肤理念。