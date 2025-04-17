全国肿瘤防治宣传周|调整饮食习惯 远离“吃”出来的癌症

今年4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。长期不科学、不合理的饮食习惯可能会增加癌症的发生风险。例如，食道、胃、肝、肠等消化器官的癌症均与饮食相关。中国疾控中心慢病中心副研究员王宁在接受人民网采访时表示，预防癌症发生，在日常生活中需注意以下6类饮食习惯。