户外运动将迎来更多好去处

滑雪、滑冰、桨板、攀岩……眼下，各式各样的户外运动，吸引着运动爱好者前去体验。不过，户外运动通常受场地限制，门槛较高，这也为爱运动的人们带来烦恼。

聚焦打造更多户外运动场地，日前，国家发展改革委会同国家体育总局、住房城乡建设部等部门印发《关于做好高质量户外运动目的地建设工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地开展高质量户外运动目的地建设。

哪些运动属于户外运动范畴？国家发展改革委社会司有关负责人解释，户外运动主要是指以自然或户外环境为依托的体育运动，一般包括滑雪、滑冰、桨板、船艇、潜水、骑行、山地越野、攀岩、自驾、溯溪、漂流等项目。高质量户外运动目的地，则是设施完善、服务优质、赛事丰富、国际知名的户外运动目的地。

根据《通知》，到2030年，中国将建设100个左右高质量户外运动目的地。什么样的户外运动目的地能称作“高质量户外运动目的地”？《通知》明确了相关条件——

一方面，要具备良好的经济社会发展基础。高质量户外运动目的地，应具有显著特色的、可供户外运动发展的自然资源禀赋，具备户外运动发展基础和经验，具备推动户外运动产业发展的市场环境、承载能力、人员条件与技术支持。

另一方面，要具有发展户外运动的积极性，建立政府负责、多部门协同的工作机制，将户外运动目的地建设工作列入政府工作议事日程，纳入年度重点项目清单，建设思路清晰，政策措施具体。

此外，还要具备广阔的户外运动发展空间。高质量户外运动目的地应保证交通便利、设施完善、服务优质、赛事丰富，能够通过高质量户外运动目的地建设，吸引国内外广泛参与，为全国提供可借鉴的经验。

国家发展改革委社会司有关负责人表示，推动高质量户外运动目的地的建设，首先要注重自然资源的高质量转化。在开发利用过程中，要守住生态环境底线红线，严格遵守自然资源和生态环境保护法律法规和制度要求；还要合理确定高质量户外运动目的地的空间布局和地域范围，建设地区在自然资源方面，可以根据地区实际划分核心区、服务保障区、产业发展区等，不宜将地级市所有辖区全域纳入。

其次，还要注重运动项目的合理确定。“高质量户外运动目的地开展的运动项目，要与当地优势自然资源匹配，有一定的赛事活动作支撑，有相关配套服务和安全机制作保障。”该负责人强调，不能盲目追求运动项目全覆盖。

此外，注重配套设施的完善。要梳理开展户外运动所需的场地营地、配套服务、交通等设施，区分市场营利性项目与政府公共服务项目，形成设施齐备、配套完善、分布协调的设施供给格局。

建设高质量户外运动目的地，离不开持续的资金支持。根据《通知》，高质量户外运动目的地所在地，应地方财政状况稳定，能够支持项目建设与后续运营，确保建设过程中的资金链条畅通，避免因资金问题影响建设进展，避免新增隐性债务风险，杜绝借户外运动目的地建设搞“政绩工程”“新形象工程”。

“我们将对各地提交的建设方案组织专家联审，并进行部门联合评议，确定高质量户外运动目的地建设名单。”国家发展改革委社会司有关负责人表示，国家发展改革委将通过中央预算内投资等资金渠道，对高质量户外运动目的地建设过程中符合条件的项目予以支持。国家体育总局将完善户外运动标准体系，编制高质量户外运动目的地项目建设指南，并通过体育彩票公益金支持户外运动公益项目。用地方面，自然资源、水利、林草等部门依法依规优化环评、林地草地占用、涉河湖等审批流程。