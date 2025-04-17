入职需先孕检，怀孕即不录用，合法吗？

【案情】严女士收到某公司发来的入职通知，告知她已成功应聘。除写明薪资、报到时间等信息外，还要求提供人绒毛膜促性腺激素（HCG）检查报告，该检查通常用来诊断是否怀孕。严女士同意入职并向原公司辞职，检测发现自己已怀孕，于是将该情况如实告知。几天后某公司突然通知，因规划调整岗位取消，不再需要她入职。而在其他平台上，该公司仍在发布相同岗位招聘信息。

严女士以该公司侵害劳动者平等就业权、恶意取消岗位为由诉至法院。被告公司则辩称，该入职通知是借鉴了相关模板，不清楚HCG是怀孕检测，更不存在就业歧视，取消岗位是发展需要。

法院经审理后认为，劳动者的平等就业权受法律保护。被告将孕检测试作为入职体检项目，违反妇女权益保障法，在得知应聘人员怀孕后，又恶意取消招聘岗位，存在就业歧视行为，侵害劳动者平等就业权，应承担缔约过失责任。最终在法院主持下双方达成调解协议，该公司赔偿严女士相关损失3万余元。

【说法】法官表示，就业促进法规定，用人单位招用人员，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准；妇女权益保障法明确，用人单位在招录（聘）过程中，除国家另有规定外，不得将妊娠测试作为入职体检项目。怀孕女性作为劳动者，与其他劳动者一样享有平等就业权，且这一权利受法律保护。

同时，怀孕既是个人隐私，也是女性公民基本权利，入职前女性劳动者对用人单位没有告知怀孕情况的义务，强制孕检更侵犯了平等就业权。因此，对用人单位入职前需要进行孕检的要求，劳动者可予以拒绝。

在劳动合同签订过程中，用人单位与劳动者之间产生了一种特殊的信赖关系，因此产生的信赖利益受法律保护。一般来说，劳动者收到录用通知后基于信赖，可能会辞职或者拒绝其他入职邀约，此时一旦撤销录用，劳动者就要重新寻找就业机会，导致一段时间内的工资收入损失。该损失是用人单位故意或过失违反先合同义务而造成时，应承担缔约过失责任并进行赔偿。

（案例来源：最高人民法院，本报记者倪弋整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 19 版）