菜市场里感受城市味道

在山东青岛团岛农贸市场，鲜活虾蟹即买即做，轻松实现“海鲜自由”；在云南昆明木水花野生菌市场，蹲在摊前辨识根茎还裹着泥土的鸡枞菌……当下，一些年轻人的旅行关注点，从景区门票转向时令菜价，菜市场成了新的“城市会客厅”。

菜市场是一本朴素的城市“地方志”。黑龙江哈尔滨道里菜市场的酸菜缸弥漫着特有的芬芳，广东广州江楠荔塱市场的汤料铺飘荡着药材的独特香气，江苏南京的阿姨将野菜扎成精致的“碧玉簪”，重庆的大叔给辣椒面标上辛辣等级……在这些接地气的“市井课堂”，年轻的游客们悄然感受一座座城市的味道。

记忆里，不少地方的菜市场往往有着湿漉漉的地板和混杂着腥味的空气。而如今，热腾腾、亮堂堂的农贸市场景象很是治愈。浙江杭州红石板农贸市场将潮流设计融入商品陈列，菜市场也可以“文艺范儿”；湖北武汉宝善市集每个摊位都挂着商户信息屏，让顾客扫码更安心；江苏苏州双塔市集咖啡、鲜花、文创一应俱全，精致与烟火气并存……为市井烟火镶上“金边”，城市更新也能从小处着手，把生活美学融入街头巷尾，用民生关怀沁润人心。

风景不只在山川湖海，也在柴米油盐、瓜果蔬菜中。那些沾着土的萝卜青菜、泛着光的鲜鱼虾蟹，便是写给生活的浪漫诗行。当年轻人举着手机穿行于菜摊之间，在扫码支付与讨价还价交织的喧闹中，一幅热气腾腾、生机勃勃的生活画卷徐徐展开。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 10 版）