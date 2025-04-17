让家门口有更多优质儿科

“以前娃生病，我们总往大医院跑。现在社区也有了儿科，医生特别细心，需要时转诊至上级医院也不麻烦。”前不久，笔者探访北京市海淀区学院路社区卫生服务中心，听到不少群众点赞家门口的儿科服务。在北京，已有352家社区卫生服务中心可提供儿科诊疗服务，占比超过96.7%。

从整体上看，儿童就医难仍是长期困扰许多家庭的问题。去基层医院，怕诊疗水平不够高、检查检验设备不够全、药品种类不丰富。奔大医院，常常“一号难求”，尤其是每逢儿童疾病高发期，往往人满为患，就诊体验不佳。

往大医院扎堆，导致分级诊疗出现梗阻，这种现象不只存在于儿科。孩子的健康备受家长重视，优质资源相对集中在大医院，许多人宁愿多跑腿、多花钱也要“一步到位”往大医院挤，加剧了医疗服务供需矛盾。

如何缓解这种矛盾？重点要做的，是立足分级诊疗、进一步完善儿科服务网络建设，从供给端发力。

目前，全国共有儿童医院162家，设有儿科的公立综合医院近4400家。数据显示，截至2023年底，我国儿科医师数量增长到23.4万人，但仍存在较大缺口。而且，儿科医生工作强度高、难度大、收入相对低，人才流失问题较为严重。加快补齐资源短板，着力从薪酬待遇、编制支持等方面提高儿科医生的职业吸引力和稳定性，是当务之急。

这一补短板的过程，不能平均用力，而应重点支持基层医疗卫生机构。国家卫生健康委提出“基层医疗卫生机构提供儿科服务的比例达到90％以上”的目标，将“全国二、三级公立综合医院均提供儿科服务”纳入今年为民服务的实事项目，体现了这样的政策导向。针对各地需求和薄弱环节，落实落细扶持政策，才能在扩大儿科医疗服务供给的同时优化资源布局。

有效提升基层医疗卫生机构儿科实力，除了配置增量资源，还要优化存量资源，加大力度推动优质医疗资源下沉。儿科的建设，人才的培养，都需要一个相对长期的过程。吸引更多家长带孩子去基层医院就诊，就要通过互联网医疗、医联体建设等方式，把更多优质医疗服务送到基层，让人们看到家门口的儿科服务有直观而显著的变化。

比如，北京儿童医院托管河北保定市儿童医院，通过“患者不动医生动”的模式，扩大服务范围。400多名儿科医生开启“双城记”，轮流到保定出诊、带教、查房、手术，带动当地医务人员技能和服务水平稳步提升。与托管前相比，保定患儿前往北京儿童医院就诊人次降低了60%。更多优质医疗资源“向下扎根”，患者向上级医院扎堆的情况就会大为缓解，良好的分级诊疗格局才能加快形成。

儿童健康是全民健康的基石，也是每个家庭的期盼。突出问题导向，坚持系统治理，加快补短板、强服务、优布局，基层医疗卫生机构和大医院儿科“冷热不均”的状况将得到有效改善，广大儿童也将享受到更加优质、便捷、高效的医疗服务。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 09 版）