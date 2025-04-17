“纤体瓶”“轻体果蔬瓶”“掉秤超模水”……近来，多家茶饮品牌推出以羽衣甘蓝为主要原料的果蔬饮品，让这一蔬菜身价倍增。有菜农表示，每长出一茬就有人抢付定金。

羽衣甘蓝从引进到“破圈”，花了几十年时间。谁能想到，如今在市场上供不应求的网红蔬菜，此前曾因口味不佳一度被当作观赏植物。究竟发生了什么？

看需求。从实惠到品质，从好吃到健康，人们的饮食追求逐渐变化。近年来，轻食风尚兴起，越来越多的人放弃高糖高油，选择低卡低脂。羽衣甘蓝营养全面，富含膳食纤维、维生素和矿物质，被誉为“完整的食物”，顺理成章成为健康消费新宠。加之形如牡丹、叶透青紫，羽衣甘蓝的美丽外表让注重生活品质的人们怦然心动，也为“颜值经济”添了一把火。

看供给。在山东高密，万亩良田家庭农场用7年时间探索种植技术，实现四季供应，如今已成为亚洲最大羽衣甘蓝出口种植基地。同时，多省扩大种植，产能不断提升。稳供给还要质量优。从建立生产技术规范确保绿色健康，到开发复合饮品改善口感，再到研发糕点、酸奶等深加工产品，相关企业针对羽衣甘蓝做的文章打动了挑剔的消费者。

羽衣甘蓝的走红，是一场供给与需求的双向奔赴，这样的故事并非孤例。近年来，不少蔬菜新品走上中国百姓的餐桌，甚至成为常见菜，见证消费市场的活跃，也彰显蔬菜供给的优化。

品种丰富，是国内国际双循环的生动例证。在时间长河中，黄瓜、辣椒、西红柿等外来蔬菜一步步在中国饮食中占据重要地位。今天，引自印度的秋葵、原产非洲的冰草、源自日本的贝贝南瓜，受到更多中国食客青睐。随着经济全球化的发展，蔬菜迁移更加频繁、更加便利。与此同时，我国高度重视种子选育工作。彩色的塔形花菜、可生吃的水果甘蓝、壮如手臂的苦瓜等应运而生。在前不久发布的新一批非主要农作物品种登记公告中，国内自主选育的新品种占比达98%。蔬菜新品，为舌尖带来新体验，为生活带来新惊喜。

新品成为网红，很大程度上得益于“尝鲜经济”；而进口菜成为家常菜，离不开农业现代化的托举。要看到，口味和营养独树一帜是市场认可的根本，提升生产能力则是扩大影响的关键。种植羽衣甘蓝实现播种、移栽全程机械化，以温室、冷棚两种模式种植冰草，使用砧木嫁接技术让番茄抗病性更强……科技赋能，驱动现代农业发展，提升了产量和品质，更提高了种植效率与收益。中国稳居全球蔬菜出口第一大国，诀窍正在于此。

有外国博主赞叹中国人的“蔬菜自由”。的确，时下的中国菜市场充分印证了“新鲜”二字：一是品种上推陈出新，二是鲜度上水灵脆嫩。得益于运输的高效，蔬菜“跑”出从田头到餐桌的加速度。这也说明，品种培育、生产、加工、物流、销售是一个整体。让新品种从“小而美”迈向“大而强”，需要全产业链协同发展。一批新农人尝试预冷分拣，延长蔬菜保鲜期；有的依托网络平台做好技术分享与产品销售，擦亮农业品牌；有的将种植与观光、采摘结合，提升综合收益……链条更长，三产融合更深，生产效益才更好，销路才更广。

小小蔬菜，连接千家万户，关乎民生冷暖。有人说：菜价像个跷跷板，难免出现“谷贱伤农、米贵伤民”的循环。生产者希望“白菜卖出猪肉价”，消费者乐见“猪肉卖出白菜价”，如何统筹兼顾？长远来看，适时更新菜品，不断提升质量，提高组织化生产水平，从品种和品质等方面满足消费新需求，才能实现鼓起菜农“钱袋子”与丰富群众“菜篮子”的平衡。

随着西芹、紫甘蓝、荷兰豆等进入千家万户，曾经的“特菜”已不再稀奇。事实上，从蔬菜瓜果到服装饰品，从家用电器到交通工具，很多产品都经历过由高端稀缺到司空见惯的嬗变。从更广的视野来看，产品推陈出新、产销有序对接，蕴藏着消费扩容的密码、刻印着民生改善的足迹，也促进了中国经济发展和民生改善的良性互动。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 09 版）