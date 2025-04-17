直播预告：做好辅助生殖质控 助力提高生育质量

在当今社会，随着生活节奏的加快和各种因素的影响，不孕不育问题逐渐成为许多家庭面临的挑战。而辅助生殖技术的出现和发展，为这些家庭带来了新的希望。从最初的试管婴儿技术到如今的多基因胚胎筛选、肿瘤患者生育力保存等前沿技术，辅助生殖领域不断取得突破，为无数渴望孩子的家庭搭建起了孕育之桥。

2025年4月25日16:00-17:00，浙江大学医学院附属妇产科医院生殖内分泌科主任朱依敏将做客“人民好医生”直播间，将围绕辅助生殖技术的早期突破、安全挑战、前沿创新等话题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

朱依敏，博士，教授，主任医师，博士生导师，浙大求是特聘学者。国家卫生计生突出贡献中青年专家，国家重点研发计划项目负责人，享受国务院政府特殊津贴。从事ART工作30余年，专攻生殖内分泌、生殖微创、辅助生殖技术，并创建了ART母儿随访中心。发表相关文章100余篇，获国家和省部级科研项目20余项、科研成果奖多项。国家辅助生殖技术质量管理专家组专家，浙江省医学会生殖医学分会主任委员，浙江省预防医学会生育力保护专委会主任委员，浙江省中西医结合学会妇产科专业委员会名誉主任委员，中国医疗保健国际交流促进会生殖医学分会副主任委员、中国妇幼保健协会生育保健专业委员会和辅助生殖技术监测与评估专业委员会副主任委员、中华医学会生殖医学分会委员、中国中西医结合学会妇产科分会副主任委员、中国性学会女性生殖医学分会副主任委员等20余个学术团体任职。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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