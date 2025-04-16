医保基金即时结算已覆盖超24万家定点医药机构

新华社北京4月16日电（记者徐鹏航）记者16日从国家医保局获悉，今年1月至3月，医保基金即时结算覆盖定点医药机构24.67万家，拨付金额1657亿元。

其中，定点医疗机构10.47万家，拨付金额1574亿元；定点药店14.2万家，拨付金额83亿元。此外，各地协同推进即时结算和基金预付，2025年已预付基本医保基金723亿元。

今年1月，国家医保局印发《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》，提升医保基金结算清算效率，增加定点医药机构“现金流”，缓解其垫付资金压力，明确2025年全国80%左右统筹地区将基本实现基本医保基金与定点医药机构即时结算，2026年推广至全国所有统筹地区。

据悉，截至3月31日，全国24个省份实施医保基金即时结算。各地正选择多种方式推进即时结算改革，如河北、浙江、安徽、河南等省份选用提高拨付频次的方式，吉林、黑龙江、广西等省份选用压缩月结算时长的方式，北京、上海等省份选用按月预拨的方式。

国家医保局表示，下一步将持续分类指导、扎实推进即时结算改革，让改革成果惠及更多定点医药机构，提升患者就医体验，改善医药行业生态环境，进一步促进“三医”协同发展和治理。