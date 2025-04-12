首批中国消费名品名单发布

中国工业和信息化部11日发布首批中国消费名品名单，包括企业名牌93个、区域品牌43个，还公布了中国消费名品成长企业42家。

此次评选经企业申报、省级工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部确定了首批中国消费名品名单。

在企业名牌中，轻工行业28个，纺织行业14个，食品行业38个，医药行业13个。众多消费者耳熟能详的品牌入选企业名牌。

在轻工行业中，老凤祥为历史经典，海尔、太阳纸业、雅迪、雕牌、美菱、晨光文具、老板电器、华熙生物等入选时代优品，德佑、韩束等入选潮流新锐。在食品行业中，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、衡水老白干等入选历史经典，伊利、蒙牛、农夫山泉、青岛啤酒、君乐宝、陶华碧老干妈等入选时代优品。

此次评选还评出了43个区域品牌，包括清河羊绒、镇江香醋、西湖龙井、景德镇陶瓷、涪陵榨菜、建水紫陶、那曲冬虫夏草、柳州螺蛳粉等。在中国消费名品成长企业名单中，稻花香、盐津铺子、晓芹等企业入选。

工信部表示，鼓励地方加强名品企业宣传推广，加大政策支持力度。中国消费名品企业应严格遵守国家法律法规，诚信守法经营，积极履行社会责任，向消费者提供高质量产品和高品质服务。工业和信息化部定期开展复核评估，对涉及违法生产经营，发生重大质量、安全、环境事故的单位，将按程序取消相应资格。(记者 刘育英)