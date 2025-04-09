深化医改 在身边在眼前

让看病更方便 让看病减负担 让看病更舒心

你眼中的医改，是什么样的？

有人说，医改是盘大棋局，牵涉一系列政策和制度；

有人说，医改是张成绩单，汇集一项项工作和数据；

也有人说，医改是种获得感，勾连一幕幕场景和记忆，总能让身为个体的“你我他”真切可感。

习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“深化医药卫生体制改革”“实施健康优先发展战略”。

今年的《政府工作报告》中，医改反映在字里行间：“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，实施医疗卫生强基工程”“健全药品价格形成机制，制定创新药目录，支持创新药和医疗器械发展”“深化医保支付方式改革，促进分级诊疗”……

深化医改，也在每个人的身边、眼前。

一群人，很远也很近。在偏远地区，有众多的乡村医生和投身基层、致力帮扶的医务工作者，他们扎根广袤土壤，守护群众健康，彼此的心贴得很近。基层医疗条件，随之变化：在听诊器、体温计、血压计“老三样”之外，有了全科医生助诊包，心电图机、化验仪器等随身携带；村卫生室，药品丰富起来，阴凉柜、煎药室、康复理疗室等相继设置；各地还纷纷出台政策，为在基层奉献的医生群体提供职称晋升、岗位补助等扶持，温暖和激励医者仁心。

一串码，显小也显大。无需带卡，凭手机里的医保码，即可就医、买药，或者异地就医备案、办理线上医保业务，还能绑定亲情账户，惠及一家老小。条码虽小，功能却便利强大，背后是医保报销在为城乡居民减负和托底。

一类药，有减也有加。因电影《我不是药神》而闻名的“格列卫”等抗癌靶向药，已非高不可攀。一方面，有国家医保谈判做减法，把高药价“打下来”；另一方面，以改革和创新做加法，让更多靶向药纳入医保，并提高报销比例，同时加强自主研发，助力国产药的普及和出海。由仿到创、由弱到强，愿景不断成为实景。

病有所医，全民健康，在桩桩件件实事中兑现着承诺。

看病更方便

不跨省份看大病，专家就近看慢病，家庭医生管小病

“看病难”，难在医疗资源的不均衡。破解之道，在于优化配置，使优质资源赋能基层、用对地方。

——让中西部群众在本地看上东部专家。

从2019年开始，北京、上海、广东等地遴选出高水平医疗机构作为输出医院，以省际合作形式，在中西部等医疗资源相对薄弱的地区建设125个国家区域医疗中心，助力当地患者“不出本省份，也能治大病”。

2023年，北京积水潭医院贵州医院正式揭牌。贵阳居民赵惠丽终于在家门口盼来了北京专家。

赵惠丽患有严重的腰椎管狭窄症，本地医生鉴于她年过七旬，主张保守治疗。积水潭医院副主任医师马赛的到来，给了赵惠丽选择手术的希望。马大夫详细研判，制定个性化治疗方案，最终顺利完成手术。术后1个月，来医院复查的赵惠丽腰杆笔挺、步履自然。

——让群众在家门口看上三甲医院专家。

“要按时服药，随时观察身体状况，感到胸闷、呼吸困难第一时间跟我联系。”在湖北省武汉经开区军山街道卫生院的诊室内，武汉协和医院心内科医生官红权叮嘱78岁的侯帮啟。

侯帮啟住在军山街道下辖的小军山社区，患有慢性心力衰竭、高血压等老年疾病。平时儿子侯飞带他来找官红权看病，开车只需15分钟。

“比去协和医院车谷院区，时间节省一半。候诊也不用排队，来了就能看上。”侯飞说，“这几年都是官医生给父亲随诊，病情他都了解。老人恢复得不错，之前要坐轮椅，现在生活能自理。”



官红权每周三在卫生院坐诊。2019年开始，武汉协和医院与军山街道卫生院共建紧密型医联体，每周会派出不同科室的5名医生到卫生院定期坐诊。2022年，官红权参与进来。两年多时间，由他定期随诊的患者已有十几名。

近年来，紧密型医联体的建设不断推进。许多街道、社区卫生机构与上级医院深度结合，专家长期派驻，周期固定，就近为居民诊治一般病、常见病。

——让家庭医生成为群众身边的健康管家。

头疼脑热、慢病控制，不必总往医院扎堆。目前，全国已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组成超过48万个家庭医生团队，为签约居民特别是慢性病患者、老年人等重点人群提供健康管理、健康随访等服务。

在福建三明市沙县区高桥镇杉口村，25岁的村医林世江是老乡们的家庭医生。老人刘爱珍患有糖尿病，一直由小林按照基本公共卫生服务规范，定期随访。

为了让老人能随时联系上自己，林世江早早把手机号码存进了对方的手机。刘爱珍平时不舒服，就会拨电话过去，“林医生骑着摩托，几分钟就赶到了。”

因为治疗胃病，刘爱珍的用药发生变化，血糖控制效果不大好。林世江帮忙联系镇卫生院，找到家庭医生团队负责人张娟娟。张娟娟协调沙县区总医院内分泌科的医生，通过远程平台给刘爱珍会诊，开出了合适的药物。

——让远程医疗造福边远地区群众。

医疗援藏工作为边远地区送去优质医疗资源。2015年以来，已有10批近2000名援藏医疗人才奔赴高原。目前，西藏已实现400多种大病不出自治区，2400多种一般病不出地市，绝大多数小病不出乡镇（街道）就可以得到有效治疗。

援藏医生胡健卫来自上海复旦大学附属中山医院。他犹记得，在日喀则人民医院见到15岁的小姑娘卓玛时，她已大量呕血、情况紧急。

胡健卫组织本地医生进行微创手术，为卓玛止血。之后检查病因，却难以查清。“启用远程诊疗系统，与后方专家会诊。”胡健卫当机立断。同复旦大学附属中山医院、上海儿童医院专家商讨后，胡健卫调整了检查方案，锁定病因。经过半个月的治疗，卓玛身体康复，绽放笑容。

建设国家区域医疗中心、实施基本公共卫生服务项目、推进家庭医生签约服务进乡村、开展医疗援藏和远程会诊……一项项谋均衡、促共享的医改举措，让城乡居民尤其是边远地区群众就近享受到优质医疗服务，有效缓解了看病难。

今年的《政府工作报告》提出：“改善病房和诊疗条件，以患者为中心持续改善医疗服务。”缓解看病难，举措在落实。

看病减负担

医保谈判、集中采购降药价，长护险卸重担

“看病贵”，贵在部分药品耗材价格虚高，缺少分担机制。破解之道，在于挤出价格“水分”，进一步发挥医保共济作用。

——让群众用得上、用得起救命药。

从2018年起，医保药品目录每年一调，在肿瘤、罕见病等治疗领域，很多新药被纳入。医保“团购”优势使药价下降明显，谈判准入机制让很多“高价药”开出了“平民价”。截至2024年底，协议期内谈判药品累计让近9亿人次受益，累计为患者减负超9000亿元。

山东省济南市居民小石头就是受益者之一。他10个月时被确诊患有罕见病脊髓性肌萎缩症（SMA）。

2019年，适应SMA的特效药在我国获批上市。一支花费近70万元，患者首年就要使用6支，以后每年3支。2021年，以慈善赠药的形式，该药降到55万元。2021年3月，小石头的父母四处借钱凑够55万元，给孩子用上特效药。

2021年11月，SMA特效药谈判成功，于次年正式进入医保目录。2022年，综合降药价和医保报销因素，小石头注射特效药只花了大概4万元。同小石头一样的患者，全国约有3万名。如今，他们用上了纳入医保的救命药。

——让患者的用药负担进一步下降。

除了医保目录谈判让更多新药好药纳入医保外，对于已过专利期且有多家企业生产的常用药、“老药”，国家还组织集中带量采购，在竞争中形成合理价格。药品方面，国家组织集采已开展10批，累计采购435种药品，平均降价超50%。心脏支架、人工关节、人工晶体和人工耳蜗等高值医用耗材同样降价明显。

2020年初，双眼近视800度以上的湖南省湘潭市居民赖小玲，到市中心医院眼科就诊。诊断结果是双眼都患白内障，需要植入人工晶体。

“当时选的人工晶体一个要12299元。”赖小玲对此记忆深刻，“一下子很难承受，就先给视力差的左眼做手术，右眼凑合着。”

时间一长，她感觉右眼视力下降厉害。她再次到市中心医院眼科就诊。当年用过的人工晶体被列入集采，进一步降到6990元。术后，她的右眼可以看清药瓶上的说明书。

集采政策让价格下降，但“降价不能降质”。今年的《政府工作报告》提出，“优化药品和耗材集采政策，强化质量评估和监管，让人民群众用药更放心。”

长期以来，药监部门对药品质量，尤其对集采中选药品质量严格监管，坚持“全覆盖”“零容忍”，每年对国家集采药品实行中选企业检查和中选品种抽检两个“全覆盖”，目前覆盖了已使用的国家集采所有品种和涉及的600多家药品生产企业。总的来看，我国药品安全形势总体稳定，药品质量持续提升。

——让重度失能人员有人照护、能照护好。

2016年，江苏南通被列入国家首批长期护理保险试点城市。目前，这项试点在全国稳步推进，已经覆盖49个城市、近1.9亿人，累计270余万失能参保人享受待遇。在南通，失能2级及以上参保人员可享受长护险待遇。在筹资标准上，参保人交纳30元，其余由医保基金划转和政府财政补贴。

南通市民沈年英选定一家照护服务机构，两名护理人员每周上门两次，为长期卧床的母亲提供洗澡、理发等照护服务，每次约1个小时。后来，她残疾的哥哥也开始享受这种照护。

“我家有两个重度失能人员，每人每年个人花费不到2000元，可以享受超过2万元的照护待遇。”沈年英扳着指头算账。

南通的长护险定点服务机构已从2家发展到361家，带动近1万人就业，其中近8000名为“4050”就业困难人员。

调整医保药品目录，开展医保药品准入谈判；组织药品和高值医用耗材集中带量采购，持续增加集采种类；长期护理保险制度试点稳步推进，解决重度失能人员护理难题……一项项降负担、增福祉的医改举措，帮助患者切实减轻看病负担。

今年的《政府工作报告》提出，“深化以公益性为导向的公立医院改革”“健全药品价格形成机制”“健全基本医疗保险筹资和待遇调整机制”……缓解“看病贵”，政策在发力。

看病更舒心

改善就医感受、提升患者体验

当前，群众对于健康有了更高需求，不仅要看得上病、看得好病，还要看病更舒心、服务更体贴。因此，必须进一步深化改革，以改善人民群众看病就医体验为出发点，加强制度衔接，打通堵点、破解难点，优化就医全流程。

——让患者动动指尖就能预约挂号。

“以前挂号像‘抢票’，现在点点手机就能精准预约，连检查项目都能一次性约好，真是省心！”在河南郑州大学附属郑州中心医院就诊的李婷婷通过手机操作，完成了从挂号到检查的全流程预约，仅用10分钟。

“忘带医保卡？刷脸就行！”在门诊大厅，导诊护士正指导一位老人使用自助机的人脸识别功能完成挂号。

“我们医院推出9种预约方式，涵盖电话、微信、APP、自助机等，并支持身份证、医保卡、人脸识别等多种认证方式。”郑州大学附属郑州中心医院门诊办公室主任魏海英介绍，针对老年群体，医院还保留电话预约和现场人工服务，志愿者手把手教学自助机操作。

——让患者“一站式”完成看病流程。

“有了‘一站式’服务中心，自己看病家人也放心。”前不久，云南昆明80岁的市民张大爷因膝盖疼痛，来到昆明医科大学第一附属医院就医。在服务中心工作人员的热情帮助下，他只用一个小时就顺利完成全部就医流程。

为优化门诊服务，云南在全省各级公立医院打造“一站式”服务中心，提升患者就医体验。在昆明医科大学第一附属医院，“一站式”服务中心整合了门诊、住院、医保、财务等多部门的资源，能实现导诊、咨询、预约、医保、住院、投诉受理等业务“一站式”通办。中心还为80岁以上的老人开辟绿色通道，安排专人陪同就医。

——让异地就医报销更简单。

从看病报销“往返跑”，到当地“刷脸结算”，跨省异地就医结算，让河北石家庄退休教师李增安的生活悄然发生变化。

风尘仆仆到北京，看病、治疗，前后垫了不少钱；舟车劳顿回河北，一周后，还得回北京复印病历、拿收据，再交给当地医保部门报销……谈起求医的奔波，老李憋出一个字：“烦！”

“现在可不一样了，刷脸就能直接报销。”李增安说。得益于跨省异地就医直接结算范围扩大，覆盖60多万家定点医疗机构，异地住院、门诊费用都能直接结算。曾经需要数周才能完成的报销流程，现在几秒钟即可完成。

…………

老百姓关心什么、期盼什么，改革就抓住什么、推进什么。保障人民健康是一个系统工程，需要长时间持续努力。医改，解决问题务求实际效果，检验改革依靠人民评判。

在中国式现代化的新征程上，坚持以人民为中心，坚持医改大方向，健康中国，未来更可期。

（本报记者陈世涵、程焕、毕京津、叶传增参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月09日 01 版）