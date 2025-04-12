报告：中国帕金森病相关的疾病负担快速上升

由上海交通大学医学院附属仁济医院牵头组织，多家权威机构的专家学者共同编撰的《中国帕金森病报告2025》4月11日发布。

该报告显示，近30年间，中国包括发病率、患病率和死亡率等在内的与帕金森病相关的疾病负担指标，总体上均呈现快速上升趋势，其中男性各疾病负担指标的上升幅度比女性更高，性别之间的差异呈现不断扩大的趋势。

研究显示，中国现存的帕金森病患病人数超过500万例。与全球比较，中国帕金森病发病人数约占全球发病人数的38.08%，患病人数约占全球患病人数的43.14%，因帕金森病导致死亡的人数约占全球因帕金森病导致死亡人数的23.71%。

仁济医院神经内科主任王刚教授说：“国内帕金森病患者群体基数大，发病率高于全球平均水平，但是目前就诊人数相对较少，部分患者并未得到相应的医疗干预，构建帕金森病及运动障碍疾病的全程分级管理体系，推进规范化诊疗刻不容缓。”

据悉，帕金森病高危因素筛查和前驱期的诊断将大大提前治疗干预时间，使患者最大获益。此外，帕金森病还是异质性非常高的疾病，不同患者在发病年龄、临床表现、治疗反应以及进展速度等方面存在较大差异。(记者 陈静)