这些慢病，中西医结合有妙招

中医与西医各有千秋，二者相辅相成。在病情缓解期，中医重在扶正固本，西医则重在精准控标调量；在疾病复发期，西医则重在有效控标，中医则重在跟踪监护，以确保机体康复。

在临床实践中，中西医结合，已有很多较为成熟的范例。

高血压：尽管西药能够迅速降低血压以防高血压危象等急性并发症，但部分老年患者用药后会因头痛、疲乏而产生不适感觉，长期药物治疗也会对肝肾组织产生一定损伤。而从中医药的角度，高血压属于“眩晕”的范畴，多由肝肾不足或肝阳上亢等导致，通过以天麻钩藤饮等中药方剂平肝潜阳、滋补肝肾，达到息风止痛的效果。同时可改善胆固醇含量，减轻血管壁的损伤，与西药治疗互补能够维护血压稳定性，减轻西药药效副作用，提高患者生活质量。

糖尿病：西医药主要使用胰岛素与降糖药调节血糖水平，通过迅速降低血糖，防止因高血糖引发酮症酸中毒等危险状况的出现。中医把糖尿病称为“消渴”，有滋阴清热、补肾健脾等治疗手段，例如消渴丸(内含中、西药成分)，不仅可以对血糖起到辅助降糖的作用，还可以改善患者口燥咽干、喜饮、多食与消瘦等症状，同时有助于调理人体代谢紊乱问题，避免发生糖尿病肾病、糖尿病视网膜病等病症，这样的中西医相结合的治疗对控制血糖更有保障。

骨关节病：随着年龄的增长，老年人骨关节发生退行性变化，出现疼痛、僵硬的症状。西药的非甾体抗炎药可以消炎止痛，而关节置换手术也是患有重度关节损伤者的曙光。而如针刺、推拿等中医外治法可以舒筋活络，达到止痛的效果；膏方中药温通经络、祛寒除湿，内服独活寄生汤等汤方能够补益肝肾、强筋壮骨，内外兼收，提高关节活动度，延缓疾病进展，与西医治疗相互配合，缓解患者的痛苦。

慢性胃炎：西医常用质子泵抑制剂（如奥美拉唑）快速抑制胃酸分泌以缓解胃灼热、疼痛等症状，并联合抗生素根除幽门螺杆菌，预防溃疡。但长期抑酸可能引发消化不良或肠道菌群紊乱，部分患者对抗生素易产生耐药性或胃肠不适。中医将慢性胃炎归为“胃脘痛”“痞满”范畴，多因脾胃虚弱、肝气犯胃或湿热蕴结所致，治法以健脾和胃、疏肝理气为主。如香砂六君子汤可补益脾胃，柴胡疏肝散能调和肝胃气机，辅以针灸足三里、中脘等穴位疏通经络，促进胃黏膜修复。中西医结合既可迅速控制症状、根除病原，又能改善腹胀、嗳气等不适，减少长期应用西药的副作用。

肾炎：肾病属中医水肿范畴，有治肺、治脾、治肾之说。但仅满足中医证型难以提高疗效。基于肾病各病病理，如何选用与之取长补短的中药是值得探索的课题，如急性肾小球肾炎多系链球菌引发，常用青霉素及对症处理，加用清肺利水中药后，效果有所提高。而急进性肾小球肾炎与肾病综合征使用肾上腺皮质激素量大，且时间长，其副反应柯兴氏症亦在所难免，尽早地使用养阴清火的生地、知母、甘草等，不但可大大延迟柯兴氏综合征的出现，且可减少肾上腺皮质激素使用量及时间。

要提醒的是，中西医结合不仅仅是两类药物的简单结合，而是一种综合管理模式，应定期对患者进行检查观察，测量血压、血糖，监测肝肾功能等，并根据结果动态调整用药方案；也不能忽视患者日常生活习惯因素，如平衡膳食、适量运动等，在提高人体自身健康水平的同时，进一步提高患者接受中西医治疗的认可度。

（作者：郑晓鹏，系北京中医药大学东方医院老年病科副主任医师）