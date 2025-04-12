如何科学应对沙尘天气

据气象部门预计，4月11日至13日，受较强冷空气影响，华北将出现历史同期罕见持续性大风，北方大部分地区有沙尘天气，新疆东部、甘肃西部的部分地区有沙尘暴，内蒙古西部局地有强沙尘暴。中国气象局4月10日启动重大气象灾害三级应急响应。中央气象台4月11日6时继续发布大风黄色和沙尘暴蓝色预警。

今年春季我国沙尘天气总体情况如何？如何科学认识沙尘暴？对此，相关专家进行了解答。

今春沙尘次数偏多、强度偏弱

今年春季，我国北方地区共发生了5次沙尘天气，较近20年同期均值偏多，其中扬沙4次，强沙尘暴1次。

对于沙尘天气的成因，国家林草局荒漠化监测中心教授级高工孙涛分析，监测结果显示，近期，北方大部降水较常年同期偏少三至八成，土壤水分不足；蒙古国南部和我国北方大部积雪覆盖较少；华北北部植被虽然开始返青，但植被覆盖度低于去年同期；蒙古国及我国大部分地区地表温度较上一年同期偏高；上周，我国没有明显降水过程，总体上地面状况不利于抑制沙尘天气的发生发展。

建议避免或减少出行和户外作业

据4月气候趋势预测，预计4月我国北方地区沙尘日数较常年同期略偏多，沙尘过程有5~6次，强度也略偏强。

孙涛提醒，发生沙尘暴时，建议避免或减少出行和户外作业，并做好一些临时搭建物、广告牌等的防风加固；易感人群或脆弱人群可能引发呼吸道疾病，建议做好健康防护。同时，建议加强防范对道路交通、航空运输、船舶航行的影响，做好交通应急安全准备工作。林草农牧生产管理方面，加强对苗圃、苗木基地的定期防护，做好温室大棚、牲畜圈舍防风保暖，防止垮棚倒塌。

尊重自然规律，科学认识沙尘暴

每年3—5月是我国北方沙尘天气多发期。专家介绍，沙尘暴是一种自然现象，来临时会影响大气环境质量，毁坏树木、农田、铁路、草场等，造成财产损失，对人们的日常生活和身心健康造成困扰。

也要看到，沙尘富含多种微量元素，从全球角度来看，沙尘可以促进物质交换和生物地球化学循环，补充土壤和海洋的养分。国家林草局相关负责人表示，要科学认识沙尘暴，尊重自然规律，人人参与荒漠化防治，共同维护生态系统安全。（记者 姚亚奇）