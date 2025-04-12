前不久，农业农村部与国家卫健委、工信部联合印发《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》（以下简称《纲要》），提出到2030年，我国多元化食物供给体系更加完善，食物优质化、特色化、品牌化水平持续提升，食物消费结构向营养健康型转变，食物与营养摄入更加均衡合理，营养健康状况进一步改善。

目前我国食物营养状况如何？吃什么、怎么吃，才能更加营养健康？在近日由农业农村部食物与营养发展研究所主办的《纲要》学习贯彻落实座谈会上，国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山对此进行了解读。

为何要印发这一《纲要》

食物与营养是人类维持生命健康的物质基础。党的十八大以来，我国农业综合生产能力稳步提升，食物消费结构持续优化，人民群众的营养与健康状况得到显著改善。但当前还存在优质食物供给和消费不足、居民合理膳食习惯尚未养成、营养过剩与不足并存等问题，需要引起全社会高度关注，《纲要》由此应运而生。

“实际上，我国此前在1993年、2001年和2014年分别发布过相应的食物与营养发展纲要，每个纲要都有鲜明的时代特点，对推动中国居民健康饮食具有重要的指导意义。”陈萌山说，本次《纲要》最大的特点就是坚持营养导向，强调把营养和健康需求贯穿到食物生产、加工、流通、消费和食品研发等全过程，更加注重生产富含优质蛋白质和膳食纤维的食物，推动营养化加工。

提高优质蛋白质摄入水平

《纲要》明确：在食物与营养素摄入方面，倡导人均每日能量摄入量保持在男性2150千卡、女性1700千卡左右；每日摄入充足的蛋白质，人均每日优质蛋白质摄入量占50%以上；人均每日膳食纤维摄入量增加到25~30克，食用油摄入量减少到25~30克，食盐和添加糖的摄入量分别不超过5克和25克。在食物消费方面，《纲要》提出，豆类、肉蛋奶、水产品、蔬菜、水果等富含优质蛋白质和膳食纤维的食物，人均年消费量稳步提升。

陈萌山介绍，从营养角度看，肉类、蛋类、奶类、水产品等动物性食物和大豆是优质蛋白质的来源。据研究测定，我国成人蛋白质每日推荐摄入量为每人每公斤体重1克左右，65岁及以上老年人为1.2克左右，其中优质蛋白质占比超过一半，但目前实际摄入均未达到推荐量，也低于发达国家人均摄入水平。

因此，《纲要》就增加优质蛋白质食物供给和消费提出了重点任务：在肉蛋奶方面，全面提升营养品质，优化畜禽肉类产销结构，扩大禽肉消费，加快推行冷链配送、冰鲜上市，稳定肉牛基础产能，引导扩大鲜牛肉消费，提升居民奶类消费水平；在水产品方面，发展鱼、虾蟹、贝藻类等安全优质水产品养殖，加快品种创新，积极推进水产品加工和冷藏保鲜，引导中小学生营养餐增加水产类食物；在大豆方面，研发高产优质新品种，强化优质大豆供给保障能力，推进传统豆制品加工营养化改造，鼓励新型复配豆奶加工和新型蛋白食品开发，拓展消费场景和受众。

促进膳食纤维的供给和消费

膳食纤维是一类不被胃肠道消化吸收也不能产生能量的碳水化合物，主要源于蔬菜、水果、豆类和谷类的副产物等，可增加饱腹感、促进肠道蠕动，对肥胖和糖尿病具有一定的预防控制作用，对促进人体健康具有重要意义。因此，《中国居民膳食指南（2022）》建议，居民蔬菜每天摄入量应为300~500克，水果每天摄入量为200~350克。

在促进富含膳食纤维的食物供给和消费上，《纲要》提出，推行全谷物加工，发展口感适宜、易消化的主食产品，因地制宜发展鲜食玉米、优质薯类和杂豆等，改善燕麦、荞麦、青稞等杂粮及其制品的风味口感，优化主食产品结构，推广应用品质调控技术，丰富蔬菜、水果等产品种类，发展高品质薯类专用粉，扩大马铃薯主食产品、地域特色产品和休闲食品消费，开发低升糖食品。同时，加大竹笋、海藻、枣、菊芋、魔芋等富含膳食纤维的特色食物供给，推动产品全产业链标准化生产。

在食物的营养认知方面，目前我国居民的转变相对滞后，营养认知停留在“吃饱吃好”阶段。《纲要》倡导推行健康烹饪方式，大力开展减盐、减油、减糖行动，提倡饮食有节、起居有常、吃动平衡、绿色低碳的健康生活方式，引导植物性食物和动物性食物合理搭配，倡行谷类为主的平衡膳食模式。（记者 杨舒）