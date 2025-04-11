直播预告：提升规范诊疗水平 助力肿瘤防治

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长代表做客，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

随着人民群众多元化、多层次的医疗服务需求日益增加，不仅要看得上病、看得好病，还要看病更舒心、服务更体贴。那么，该如何推进医疗服务模式创新，提升患者就医满意度？MDT的发展对肿瘤治疗，乃至整个肿瘤领域发展具有哪些借鉴价值和意义？2025年4月16日10:00-11:00，中国工程院院士、山东第一医科大学附属肿瘤医院院长于金明将做客直播间，与大家进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

于金明，中国工程院院士，山东第一医科大学附属肿瘤医院院长、博士生导师，山东第一医科大学(省医科院)名誉校(院)长，中国临床肿瘤学会（CSCO）理事长，中华医学会放射肿瘤治疗学分会名誉主任委员，中国抗癌协会肿瘤多学科诊疗(MDT)专业委员会主任委员，山东省抗癌协会理事长，山东省临床肿瘤学会理事长，山东省医院协会名誉会长，山东省医学会肿瘤学分会主任委员，山东院士专家联合会会长，山东省高层次人才促进会会长，中华肿瘤防治杂志等多家杂志主编或副主编。