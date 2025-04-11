青光眼的治疗与药物使用——你需要了解的关键信息

在青光眼的治疗中，药物治疗是最常用的手段之一，但患者在用药过程中总会遇到各种问题。北京大学人民医院眼科主任医师吴慧娟在“人民好医生”客户端直播访谈中详细解答了关于青光眼药物治疗的关键问题。

青光眼治疗手段多样化的原因

吴慧娟介绍，青光眼的治疗方式主要包括药物、激光和手术治疗。每种治疗方式都有其适应症和局限性。药物治疗包括局部点的眼药水、口服药物和静脉注射药物。其操作简单、副作用相对较小，但疗效有限，部分患者可能无效或不耐受。不同类型激光针对不同类型青光眼及青光眼不同时期而起作用,具体采用何种激光方式,需要根据患者情况而定。激光治疗的优点是创伤小、恢复快，但效果可能不如手术持久。对于药物和激光治疗无法有效控制眼压的患者，手术治疗是必要的选择。传统的手术方式包括小梁切除术和青光眼引流阀植入术，而近年来微创手术技术的发展为患者提供了更多选择。微创手术的优点是创伤小、并发症少，但并非适用于所有患者。

在吴慧娟看来，目前尚无任何一种方法能完美解决青光眼问题，药物治疗虽便捷但疗效有限；手术（包括微创）治疗虽效果显著，仍存在并发症风险（如出血、感染、远期失效等）。因此，临床需根据患者病情、耐受性及治疗目标个体化选择方案，多种手段常需联合应用。

青光眼常用药物作用机制及副作用

青光眼的药物治疗主要通过减少房水生成或增加房水排出来降低眼压。在访谈中，吴慧娟列举了几种常见的药物及其作用机制：

前列腺素类药物是目前治疗原发性开角型青光眼的一线药物。该类药物通过增加脉络膜巩膜途径的房水排出来降低眼压，通常每天只需使用一次，降眼压效果显著（约降低30%）。常见的局部副作用包括眼睛发红、睫毛变长和虹膜色素沉着。全身副作用较少，但仍需注意。

β受体阻滞剂通过减少房水生成来降低眼压。这类药物的副作用包括心率减慢和诱发哮喘，因此不适用于有心脏病或哮喘病史的患者。

α受体激动剂通过减少房水生成和增加房水排出来降低眼压。这类药物的副作用可能包括中枢神经系统抑制，表现为嗜睡、低血压等，因此不适用于儿童和老年人。

碳酸酐酶抑制剂，这类药物通过抑制碳酸酐酶的活性来减少房水生成。它们可以以眼药水或口服药物的形式使用，但口服药物可能引起全身性副作用，如疲劳和电解质紊乱，因此需定期监测电解质水平。

毛果芸香碱通过收缩瞳孔和开放房角来增加房水排出，这类药物主要用于闭角型青光眼，目前临床应用比较少。其可能引起眼睛疼痛和头痛等副作用，甚至诱发恶性青光眼，因此需谨慎使用。

如何正确使用眼药水

正确使用眼药水是青光眼治疗的关键。针对这一问题，吴慧娟表示，一是要按时按量用药。青光眼是一种需要终身管理的慢性疾病，患者必须严格按照医生的建议用药。漏用或随意增减药物剂量都会影响治疗效果。可以通过设置闹钟、记录用药时间等方式提高用药依从性。

二是要掌握点眼药的正确方式。首先，避免污染药瓶。点药时，确保药瓶的尖端不接触眼睛或任何表面，以防止污染。其次，正确的点药姿势。建议患者平躺，用手指或棉签轻轻扒开下眼睑，将药水滴在下眼睑内的结膜囊中，避免直接滴在黑眼珠上。再次，按压内眼角。点药后，轻轻按压内眼角30秒，以减少药物通过泪道进入全身循环，从而降低全身副作用的风险。

吴慧娟还提出，青光眼是一种需要终身管理的慢性疾病，治疗的核心目标是控制眼压，以延缓或阻止视神经的进一步损害。药物治疗是青光眼管理的重要手段，但患者需注意药物的副作用，并严格按照医生的建议正确使用眼药水。对于药物无法有效控制眼压的患者，激光治疗和手术治疗是重要的补充手段。通过科学的治疗和良好的自我管理，青光眼患者可以有效控制病情，保护视力，提高生活质量。