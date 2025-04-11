深睿医疗乔昕：以多模态大模型技术推动智慧医疗新变革

第91届中国国际医疗器械（春季）博览会（以下简称CMEF）近日在上海举行。杭州深睿博联科技有限公司（以下简称深睿医疗）携旗下多个领域的创新解决方案亮相。深睿医疗联合创始人、CEO乔昕在做客人民健康推出的“人民健康会客厅”栏目时介绍，深睿医疗以多模态大模型技术为核心，推动医疗服务从单点效率提升转向系统性价值重构，助力推动智慧医疗新变革。

2024年11月，国家卫生健康委等三部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，聚焦“人工智能+”与医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展、医学教学科研相结合的四大领域，明确医学影像智能辅助诊断等84个细分领域的基本概念和应用场景。

“医疗领域是人工智能应用非常重要的场景之一，深睿医疗的产品应用场景已覆盖辅助诊断、临床大数据治理及个人健康管理等多个领域。”乔昕说，深睿医疗积极响应“人工智能+”行动号召，构建以技术创新、科研创新、模式创新为核心的多模态产品架构体系。

谈及在人工智能领域的技术创新，乔昕介绍，深睿医疗始终将大模型技术视为驱动智慧医疗变革的核心动力。“在今年CMEF展上，我们带来了Deepwise Met AI X新一代多模态智慧影像大模型能力平台、Deepwise TrioData 大模型能力开放平台、沧澜乳腺标本数字X射线机等解决方案。从影像诊断的智能分析、医疗数据的深度挖掘到智慧装备的高效应用，在深睿医疗展台，大家可以看见基于多模态大模型技术构建的全链条AI生态布局。”乔昕说。

乔昕表示：“在技术突破方面，深睿医疗一直积极探索医学多模态大模型的研发。无论是2023年联合多家单位基于transformer框架提出了对多模态数据进行统一学习和建模，还是图像分割大模型SAMI，对于整个影像产品的模型建立与验证发挥了积极的作用。今年我们的影像产品线和大数据产品线都已经全面嵌入大模型能力，真正实现‘多模态数据融合’与‘临床价值创造’的能力。在场景深化方面，深睿医疗在合作医院搭建的AI-MDT肺癌多学科辅助决策平台，通过多模态大模型技术实现了肺癌的智能诊断与决策推荐，助力提升诊断准确率。”乔昕介绍说：“深睿医疗的长期规划与战略布局聚焦于技术突破与场景深化，旨在通过持续创新，推动医疗服务从单点效率提升转向系统性价值重构。”

“未来，深睿医疗将进一步挖掘大模型在基层医疗、健康管理、远程医疗等场景的应用潜力，构建全流程全场景的AI数智化服务体系。我们的愿景是让AI成为普惠医疗的基础设施，推动医疗服务从‘以治病为中心’向‘以健康为中心’转型，为助力健康中国建设贡献AI力量。”乔昕说。