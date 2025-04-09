情绪不佳时就想吃东西？小心是情绪化进食

情绪波动大的时候就想找东西吃？尤其偏好高热量、高糖分的食物，即使撑得难受也停不下来？深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如在接受采访时表示，这类以调节情绪为主要目的而非满足生理饥饿的进食行为，称为情绪性进食。

陈俏如介绍，情绪性进食是指个体在体验负性或特定正性情绪时，通过进食行为来寻求心理慰藉或获得短暂情绪缓解的一种应对机制。常见诱因包括：压力、愤怒、焦虑、孤独、疲惫、无聊。甚至是愉悦、兴奋等心理状态。此时，食物已经从单纯的营养摄入工具转变为调节情绪的“替代性工具”，有着让自己开心起来或冷静下来等功能。

“研究发现，情绪性进食者倾向于选择高糖、高肪、高热量的食物，如冰激凌、蛋糕、油炸食品等，这是因为此类食物可快速促使大脑释放多巴胺，从而带来即时的愉悦感与情绪安慰。”陈俏如指出，这种“情绪-进食-短暂缓解”的模式不仅无法真正解决情绪问题，还可能导致肥胖、代谢综合征等身体疾病，并加剧原有的焦虑、抑郁情绪，陷入新一轮的恶性循环。

如何有效干预情绪性进食问题？陈俏如表示，首先可以试着觉察情绪的来源，通过情绪日记，心理反思等方式，明确触发进食的情绪诱因，如工作学业压力、人际冲突或自动性的自我否定等。接着寻找可替代的情绪调节策略。用非进食方式进行情绪调节，例如散步、运动、听音乐、冥想、绘画、与朋友聊天等。另外，可以练习正念饮食，在进食过程中保持觉察，关注食物的外观、气味、口感与咀嚼过程，培养对饱腹感和食欲的敏感性，在适当的时间场合吃让自己身心愉悦的食物，从而减少无意识进食行为。最终目标是建立规律的生活与饮食习惯，保持充足睡眠、合理膳食和规律运动有助于稳定情绪和降低进食冲动。

“如果个体重复出现难以控制的暴饮暴食行为，限定时间内进食明显多于大多数人或伴随经常性的代偿行为（如催吐、过度运动、使用泻药），对暴食发作感到显著痛苦与功能受损，需及时寻求专业心理帮助。通过专业心理干预，可以有效帮助个体识别情绪性饥饿、调整非适应性饮食行为，从而实现情绪和饮食的良性管理。”陈俏如说。