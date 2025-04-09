“适老化”列车助银发族老“游”所乐

4月2日晚，搭载738名银发旅客的Y440次旅游专列从广东湛江启程，沿桂、滇、黔、湘、晋等省际走廊蜿蜒北上，纵贯6880公里，最终抵达黑龙江哈尔滨。这趟国铁南宁局首次上线的新型“适老化”专列，全程配备“适老化”设施和随行医护团队，以17天的慢节奏行程，让老人们尽览中国山水。

近年来，银发群体逐渐成为错峰、淡季出游的主力军。随着今年商务部等9家单位印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》，铁路部门持续加开银发旅游列车，路线、服务供给更加丰富。为助力银发旅客老“游”所乐，国铁南宁局自今年起，对旅游列车进行“适老化”改造，在车上增设充电器、插座、租借充电宝等设施；卫生间增配折叠式坐便椅、紧急呼叫装置，便利又安全；AED除颤仪、电子血压计、体温计等医疗设备及药品一应俱全，护航健康出行。

“考虑到在南方过冬的老年旅客北上返乡要逐步适应南北温差，我们精心策划了本次17天的长线旅游路线，在车上提供广西瑶药足浴、组织歌舞表演等，让长线旅途充满趣味。同时，还配备了随团医生、经验丰富的导游和乘务员，让银发旅客出游无忧。”广西铁路文旅集团公司旅游事业部副经理陈俏萍介绍。

4月3日上午，列车化为流动的舞台，联欢活动精彩纷呈。工作人员身着民族服饰翩然起舞，旅客们携二胡、口琴、葫芦丝等乐器轮番上阵。簸箕宴上，瑶族油茶、五色糯米饭等特色“桂味”让旅客回味无穷，读书分享会为旅途增添了一抹书香……大家纷纷掏出手机，定格下这段特别的旅途记忆。

刚为大家献上葫芦丝演奏的旅客张桂英直言自己开始有些紧张，“但身处大家庭一般的氛围中，自然而然地就放开了”。曲毕，现场掌声雷动，她的老伴韩书廷频频点赞。“看到大家精神面貌焕然一新，就像回到了年轻的时代。”活动结束，来自黑龙江的付阿姨意犹未尽，“希望这样的专列年年开，活动年年办！”

与此同时，在餐车后厨，食材翻飞入锅，厨师们煎炒炖煮，诱人的香气阵阵飘出。“这趟列车上，我们做菜遵循‘营养均衡、食物多样、确保三低（低盐、低糖、低脂）’的原则，还制定了炒菜、杂粮、面食、米粉等多样化食谱，让大家吃得满意、吃得健康。”餐车长覃美霜介绍。

列车在大家的期待中一路向北。17天里，旅客们将畅游云南、贵州、湖南、陕西等省份，近距离感受黄果树瀑布的气势，领略张家界天门山云雾缭绕的美景，探访秦始皇陵兵马俑，漫步平遥古城……各地自然风物、人文景观、民俗风情串珠成线。

据悉，今年国铁南宁局已开行银发旅游专列5趟，累计服务超3000人次，本月起开行的旅游专列将全面实行软件适老化改造升级，为银发旅客创造更加舒适的出行环境。下一步，国铁南宁局将结合季节特点和市场需求，开行新疆、宁夏、黑龙江等不同方向的旅游专列，让越来越多银发族乐游中国、乐享旅程。