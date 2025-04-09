健身人减脂塑形两不耽误女性力量训练热度猛增

随着肥胖等健康问题的日益凸显，国家卫健委发起“体重管理年”行动，普及健康生活方式。连日来，关于减重的话题不断冲上热搜。

减重，除了“管住嘴”，还要“迈开腿”。随着健康生活理念的深入人心，健身不再是少数人的专属，而是大众追求美好生活的重要方式。调查显示，跑步凭借其简单易行、无需器械的特点，成为大众健身的首选，瑜伽和普拉提等塑形类运动也备受青睐。体重管理和提高新陈代谢是推动大众健身的两大核心动力。

跑步仍是大众健身首选

瑜伽普拉提热度攀升

“这两天杭州天气也太好了吧！趁周末出去跑跑呼吸一下新鲜空气。”社交平台上，在“开春跑步”的话题词下，好天气成为人们户外运动的主要动力来源。随着天气转暖，更多人将健身场所转到户外。

艺恩发布的《2025年健身兴趣人群趋势报告》显示，过去一年，健身相关内容在社交媒体上的讨论热度一路攀升，相关作品量达到2008.5万，同比上涨186%，互动量更是高达74.96亿，同比增加23%。从开春的跑步打卡，到秋冬的健身穿搭分享，健身热潮贯穿全年，春季更是热度的高峰。无论是街头巷尾的跑步爱好者，还是健身房里挥汗如雨的健身达人，都在用自己的方式诠释着对健身的热爱。

人们走进健身房、踏上跑道，背后有着各种各样的动机。其中，体重管理和提高新陈代谢是推动大众健身的两大核心动力，分别占据了40.3%和39.3%的声量。

在快节奏的现代生活中，压力如影随形，而健身成了缓解压力的有效途径，18.5%的人因渴望减压而加入健身大军。还有人为了改善身材、改善睡眠质量、享受运动社交的乐趣等而投身健身，这些多元化的动机让健身圈更加丰富多彩。

在众多健身项目中，跑步凭借其简单易行、无需器械的特点，成为大众健身的首选，声量占比高达49.8%。无论是清晨的公园小道，还是夜晚的街头巷尾，跑步者的身影随处可见。瑜伽和普拉提等塑形类运动也备受青睐，声量占比160.9%，互动量更是位居前列。这类运动不仅能够塑造优美的身形，还能提升身体的柔韧性和平衡感。然后是力量训练类项目，声量占比194.3%，互动量也相当可观，尤其是女性群体对增肌塑形的需求显著增长，越来越多的女性走进健身房，挑战自我，突破力量的极限。

有氧减脂人是健身圈主力

更多女性加入“力量型”训练

“有氧减脂”人群是健身圈的主力军，他们以规律的有氧运动为核心，结合热量控制和高蛋白低碳饮食，追求低体脂率和健康体态。这一群体中，年轻女性占比高达72%，年龄主要集中在18至34岁之间。他们热衷于在社交媒体上分享自己的健身打卡记录、空腹有氧运动心得，以及各种健身穿搭，通过自律的管理，实现自己的健康目标。

健身圈的第一类兴趣人群是“撸铁达人”，他们以力量训练为核心，专注肌肉维度与力量的突破，深知“三分练七分吃”的道理，注重饮食与训练的结合。在这一群体中，男性占比69%，年龄多在25至44岁之间。他们在社交媒体上分享着自己的健身喜报、背部训练经验、一周力量训练计划等，用汗水和努力塑造着令人羡慕的肌肉线条。

还有一类热衷健身的人群属于“专业大牛”，他们多为头部健身达人，以专业知识为核心驱动力，擅长将运动科学转化为可视化内容，通过分享健身跟练教程、健身知识讲解等内容，引领着健身潮流。这一群体中，男性占比67%，年龄多在25至44岁之间。他们在社交媒体上拥有大量粉丝，通过发布高质量的健身内容，为健身爱好者们提供专业的指导和灵感。

健身圈的女性力量也不容小觑。近日，运动健身连锁品牌乐刻发布的《2024年度女性健身新趋势报告》显示，女性健身群体持续扩大，“力量型”训练越来越受欢迎。

数据显示，该平台女性会员数量绝对值同比增长了20.5%。从年龄结构来看，走进健身房的不止年轻人。2024年度新增用户中18至25岁年轻女性占比17.4%，36至40岁及40岁以上女性会员占比分别为10%和10.8%。随着健身意识的提升，中年及以上年龄段女性健身热情同样不容小觑。

传统观念中，女性去健身房锻炼目标就是“减肥瘦身”，其实，力量训练正逐渐成为女性健身的新风尚。在女性会员最常参与的团课TOP5中，燃脂搏击、杠铃雕塑、核心雕塑等力量类课程也冲进了前五名。

女性健身爱好者不仅健身热情高涨，运动毅力也不一般。数据显示，每月运动频次10次以上并坚持一年以上的女性会员，体脂率平均降低3.6%，骨骼肌平均增长5.3%。

线上课程AI紧盯用户动作

AI健身教练即将上线

随着AI大模型兴起，越来越多的健身企业开始把AI应用到智能健身领域，为人们带来全新的运动体验。

在一节AI健身软件的私教课上，系统会通过摄像头来捕捉用户的动作形成骨骼模型。课堂上除了教练实时在线，还有一双AI的“眼睛”在盯着，相较于传统的线上课程更有现场沉浸感。

从事健身行业十年的李秋冶四年前开始转战到线上授课。他在接受媒体采访时表示，AI让他感觉多了一个助手，一对多的团课也能轻松驾驭。

除了充当虚拟健身教练，不久的未来，AI有望独自挑起教练的重任。就在近日，运动科技公司Keep发布了运动健康垂直领域的专属模型Kinetic.ai，并基于此模型同步上线了首个通用AI教练体验版——卡卡（Kaka）。其当前主要应用在运动方案定制的场景，可基于用户的运动诉求定制训练计划和方案，同时也支持基础问答。正式版预计将于5月上线，增加多模态能力，包括语音指导以及图片识别等能力。

业内预测，2025年，中国智能运动健身市场规模将达到820亿元。专家表示，未来，随着技术的不断进步和完善，人机协同的健身模式将为用户提供更加高效和优质的健身体验。

24小时健身房兴起

价格亲民周卡月卡受欢迎

健身场所方面，除了家庭健身、户外运动，健身馆也是重要场所之一。最新发布的《2024中国运动健身行业数据报告》显示，2024年，全国约有16.9万家运动健身场馆，专业健身会员达8752.5万人，环比增长了25.47%，每月平均锻炼次数为5次以上。

值得关注的是，16.9万家运动健身场馆中，包括体育休闲类场馆2.6万家和广义健身类场馆14.3万家。而广义健身类场馆中包含7.2万家专业健身场馆，以及7.1万家泛健身场馆，包含瑜伽馆、跆拳道馆、空手道馆等。

传统商业健身房、24小时自助健身场馆、精品工作室、线上健身平台等各类业态并存，各自探索着不同的发展方向。

传统健身俱乐部模式正在淡出，24小时健身品牌日渐兴起。除了一线和新一线城市，二三线城市也成为24小时健身品牌发力市场。

此外，从类别来看，瑜伽、普拉提场馆数量达到38461个，同比增加20.32%，这些场馆分布在全国各地区，俨然已经成为主流健身方式之一。

从具体的健身消费数据来看，除一般意义上的泛运动类型外，2024年消费者对健身月卡、 私教小课包（10节内）以及健身周卡的购买份额迅速增长，增长率达到60%以上。相比年卡等长期健身服务产品，周卡、月卡等短期产品具有更高的灵活性，价格也更加亲民。

爱运动也爱买装备

合理饮食广受关注

如今，“健身人”的相关兴趣内容不再局限于运动本身，而是涵盖了穿搭、饮食、补剂、装备等各个方面。在穿搭方面，运动鞋、综训鞋、速干衣套装等成为社交平台的热门种草对象，占比达到42.1%。无论是户外健身的吸睛穿搭，还是室内健身的运动休闲风，都受到了健身爱好者的广泛关注。

在饮食方面，健身餐、减脂餐等健康饮食类内容热度不减，占比22.9%。人们越来越注重如何通过合理饮食来助力健身效果，低卡低热量的食品受到热捧。补剂方面，蛋白粉、健康冲饮、电解质饮料等产品成为健身爱好者的必备，占比18.2%，它们能够为健身者提供额外的能量和营养支持。

在装备方面，瑜伽垫、哑铃等健身器材以及智能手表、手环等辅助设备成为热门话题，占比15.6%，这些装备不仅能够提升健身的便利性，还能为健身者提供更科学的训练指导。

在选择一款健身产品时，使用体感、功能性和材质材料成为健身人最为关注的要素。无论是运动装备、健身补剂还是智能穿戴设备，人们都希望产品能够提供舒适的使用体验、强大的功能性以及优质的材质。例如在选择运动鞋时，消费者不仅关注其外观设计，更注重鞋子的舒适度、透气性和支撑性；在购买健身补剂时，则会仔细研究产品的成分、功效和吸收率。文/本报记者 陈斯