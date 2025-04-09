消费贷调利率助消费控风险

近期，多家银行加快优化调整消费贷利率、期限、场景嵌入等，发力消费信贷业务。不少业内人士向记者表示，在一系列促消费政策驱动下，银行零售金融迎来增长机遇。银行在做好促消费、扩内需的同时，应防范过度授信等风险，推动零售业务稳健增长。

持续下调利率

近期，不少银行在2024年度业绩发布会上透露，希望抓住提振消费的政策时机，通过提额度、延期限等手段，加大消费贷供给，助力居民消费升级。中国人民银行数据显示，截至2024年四季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.01万亿元，同比增长6.2%，全年增加1.24万亿元。

中国银行研究院研究员梁斯认为，消费贷在促消费和推进经济增长方面的作用不容小觑。它能使符合要求的消费者提前实现各类消费，助力消费市场发展，增加消费需求。

实际上，本轮消费贷利率下调始于2024年四季度，并在2025年元旦前后形成集中调整趋势，下调趋势延续到今年3月份。多家银行下调消费贷利率，背后受多重因素驱动。

中国普惠金融研究院研究员侯力铭认为，一方面是政策驱动，国家推出一系列促消费、扩内需的政策，引导金融机构加大消费信贷投放，合理降低融资成本。另一方面是银行通过大数据等技术手段提升了客户画像精度，对高信用客群定向降价，以量补价实现规模扩张。

融360数字科技研究院高级分析师艾亚文表示，贷款市场报价利率（LPR）下行，压降了银行贷款定价基准。同时，部分银行的负债端成本压力缓解也有助于消费贷利率下降。此外，也有个别银行因竞争压力主动下调利率抢夺优质客群。

总的来看，全国性银行消费贷平均最低可执行利率持续下滑。今年以来，多家银行“内卷”消费贷利率，消费贷产品的利率一度跌破2.6%。融360数字科技研究院数据显示，2025年2月，全国性银行线上消费贷平均最低可执行利率为2.91%，同比下降28个基点（BP）。国有银行消费贷最低可执行利率平均水平为3.04%，同比下降26BP；股份制银行消费贷最低可执行利率平均水平为2.80%，同比下降31BP。

不过，多家银行近日表示，接到总行通知，自4月起消费贷年化利率上调至不低于3%。为什么“2”字头消费贷利率被紧急“刹车”？

梁斯表示，银行结合经营情况，上调消费贷利率是对市场环境变化的审慎调整。由于个别银行一再下调贷款利率，消费贷价格战愈演愈烈，过低的利率易引发金融套利乱象，扰乱正常的信贷市场秩序。

场景日益丰富

消费贷的用途只能用于消费，而拓宽贷款在教育、医疗、装修等场景中的使用可以促进信贷投放。业内人士认为，消费贷款能够激发消费潜力，扩大社会消费总量。银行通过定制化的金融服务，能够与消费者建立更加紧密的联系，增强客户忠诚度。

今年的《政府工作报告》提出，实施提振消费专项行动。创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展。

近年来，银行加快拓宽消费场景，有效满足不同客群消费需求。在广西柳州市，为支持汽车消费升级，多家银行联合税务部门推出以旧换新专项服务，小微企业用户换车凭借纳税信用可获得银行的低息贷款，换车成本得到有效压降。在福建厦门市，为支持绿色消费，厦门国际银行推出美好生活季主题活动，今年2月，该行联合家居商场，为有家装消费需求的用户提供消费分期贷款，缓解了用户大额资金周转难题。

此外，作为一种兼具消费信贷和支付便利的金融产品，信用卡是银行零售金融的主力军，其广泛适用于诸多场景，也是促消费、扩内需的重要力量。浙江农商联合银行辖内瑞丰农商银行零售金融部负责人胡雯表示，该行通过打造“生活+文旅”新场景，与文旅部门合作，推出浙江省农信文旅场景的首款联名信用卡，覆盖餐饮、洗车、观影等6类高频消费场景，截至目前，文旅卡带动消费近亿元，为促进消费金融市场的发展提供了多元支撑。

优化消费贷和信用卡服务是降低信用风险、提升客户体验的关键环节。梁斯表示，商业银行应根据市场反馈和消费者体验，持续改进产品与服务。针对不同场景特性，建立专门的风险评估和监控体系。开发与特定消费场景相匹配的定制贷款产品，确保利率、期限、还款方式等满足消费者的需求。针对特定场景实施精准营销策略，提升产品的市场知名度。通过举办优惠活动、积分回馈等措施，激励消费者使用场景化的贷款服务。

金融提振消费，除优化场景服务外，还应在还款方式上细化举措。前不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》提出，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率。国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，银行业金融机构可根据借款人信用记录、还款保障，针对暂时遇到困难的借款人，合理商定贷款偿还的期限、频次。

侯力铭表示，优化还款方式对银行来说，既能降低贷款逾期和违约风险，减少不良贷款发生，也有助于提高客户满意度和黏性。因此，优化还款服务对于做好续贷、提振消费市场和促进金融稳定都有积极意义。对消费者来说，优化还款服务，如延长还款期限、调整还款方式等，有助于缓解消费者短期的还款压力，避免因暂时资金周转困难而导致信用受损，也有助于增强消费信心。

风险还需警惕

目前，各种消费信贷的贷款方式和服务很便捷，利率也在不断下探，但以举债的方式提前消费，仍要警惕零售贷款不良率抬头。

侯力铭表示，对用户而言，过度负债本质上是超前消费需求与收入预期之间的错位。当前信贷门槛大幅降低，部分消费者容易陷入“以贷养贷”或冲动性负债，导致负债压力过大，甚至影响信用记录。尤其年轻群体受消费主义影响，叠加对分期还款压力感知不足，更易发生过度负债。

从实践中看，一些用户为追求超前消费，采用多头借贷。梁斯表示，多头借贷使用户同时背负多个债务，还款压力剧增，一旦收入不稳定，极易出现逾期违约，影响个人信用记录。

专家表示，金融消费者要建立理性借贷观，合理评估还款能力，提前制订预算和还款计划，选择合适的信贷产品，综合计算实际资金成本，增强金融素养和风险意识，确保自身金融健康和稳定。银行应强化消费者教育和权益保护，在营销中披露真实费率与风险，共同构建可持续的消费金融生态。

对银行来说，需重视贷后管理工作。梁斯建议，银行要完善监控体系，通过大数据等技术手段，密切跟踪贷款资金流向，确保资金按约定用途使用；定期与客户沟通，了解其还款能力和还款意愿的变化，及时发现潜在风险；不断完善贷后管理的制度和流程，提高管理效率和风险防控能力。