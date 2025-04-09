日前，国际权威期刊《柳叶刀》杂志刊发的一项研究显示，全球青少年儿童肥胖问题正在持续升级。若不采取紧急政策改革和行动，预计到2050年，将有约7.46亿青少年儿童面临超重或肥胖，占青少年儿童总数的约三分之一。

我国儿童肥胖率也呈整体快速增长趋势。青少年肥胖不只是简单的审美问题，而是关乎国民健康根基的重大公共卫生问题。儿童青少年肥胖不仅可能带来体形变化、心理障碍等短期健康问题，长期而言，还会增加成年后代谢综合征、糖尿病、心血管疾病风险等，并通过代际传递影响下一代健康。

我国高度重视儿童青少年超重肥胖防控工作，并制定了一系列干预措施。然而，预防青少年肥胖是一项复杂的系统工程，仅靠国家层面政策干预还远远不够。近年来，随着快餐、外卖的普及，青少年饮食来源更为多元，高糖、高油脂食品更易进入他们的日常生活。同时，针对儿童的高糖、高脂食品广告覆盖率较高，一定程度上诱导了不健康消费行为。随着学业压力增大，许多青少年将更多的时间投入到课业学习中，忽视了体育锻炼，这也是导致能量消耗不足、代谢失衡的重要原因。

解决青少年体重超标问题需要全民参与和全社会协作，从被动应对转向主动预防。家庭是孩子健康的第一道防线，家长应在孩子的膳食选择和体育活动安排中发挥作用，引导孩子减少高糖、高脂食物摄入，多参与户外运动。学校是培养健康生活方式的重要场所，应通过开设营养与健康课程，帮助学生了解健康饮食的重要性，还要确保学生每天有足够的体育活动时间。社会环境对青少年形成健康饮食习惯有重要影响，应限制广告在儿童和青少年食品上的错误引导，并在社区内增加免费的运动场地和设施，鼓励青少年参与体育活动，营造健康的生活氛围。