【光明时评】人工智能创造消费新热点

【光明时评】

在近日举办的2025中关村论坛年会会场上，十多家企业近百台人形机器人活跃在迎宾、交流、主持、表演、服务等场景，拥有酷似真人面容和机械之躯的人形机器人一边微笑着向观众打招呼，一边带来语言导览介绍，让人们得以窥探到人工智能闪耀的科技之光及其正在点亮的新图景。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，对全球经济社会发展和人类文明进步将产生深远影响。中办、国办近日印发《提振消费专项行动方案》明确提出，开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道。近年来，我国高度重视人工智能产业发展，出台了一系列支持政策，推动人工智能技术不断进步，算法、算力、数据等基础能力显著提升，为人工智能在消费领域的应用奠定了坚实的基础。

如今，消费者对智能化、个性化产品和服务的需求持续增长，展示出巨大的市场潜力。“人工智能+消费”渗透到日常生活的方方面面，场景落地丰富多彩，既丰富了消费选择，也提升了消费品质，推动了消费结构的优化升级。例如，电商平台利用算法提供个性化推荐，帮助消费者快速找到心仪的商品。企业也能够通过大数据分析预测销量，有效降低库存风险，还能更好优化产品设计与服务流程，迅速响应并满足消费者的新需求。此外，人工智能助力弥合数字鸿沟，长辈模式、语音购物等功能使银发群体也能享受数字消费便利。如在老年群体中，智能音箱备受青睐，这类产品操作简单，看新闻、打电话等功能一应俱全，让老年人不再因手机字体小、操作烦琐而烦恼。

作为新兴数字技术的代表，人工智能在智能设备、智能配送、智能生产等各个领域均展现出广阔的发展前景，并持续催生出新的消费热点。为更充分释放人工智能对消费热点的拉动作用，亟须着重提升数据安全保障水平、统一智能产品技术标准、推进关键核心技术研发、加速智能产品与场景需求的衔接等，加速探索人工智能模型应用与部署，全面优化制造业的研发、生产、管理及销售模式。

例如，智能化设备在各类消费场景中的广泛应用大大提升了货物流通效率，革新了传统的物流服务体验。智能仓储系统通过智能机器人、无人驾驶汽车等自动化设备实现货物快速分拣与存储。在物流配送环节，人工智能技术通过优化运输路线，实时监控车辆与货物状态，精细化管理多式联运，确保了货物在不同运输方式之间的无缝衔接，显著提升了配送速度与准确性。

未来，我们期待人工智能技术撬动更多改变，不断革新应用场景、提升用户体验，释放更多消费潜力。一方面，不断投入研发资源，推动人工智能技术的进一步发展，如提升语音识别、图像识别、自然语言处理等技术的准确率和效率，提供更智能、更便捷的产品和服务。另一方面，深入挖掘消费领域的各种需求，将人工智能技术应用于更多新的消费场景，如智能家居、智能出行、智能医疗、智能教育等，创造出更多创新性的消费模式和业态。同时，通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，为消费者提供沉浸式的购物、娱乐、旅游等体验，增强消费者与产品或服务之间的互动性。例如通过“AI试衣”，用户仅需上传一张正面照片，即可线上试穿各类服装，直观感受上身效果。

当然，也必须注意技术应用的安全性问题。比如，电商平台通过收集用户浏览和购买记录来提供个性化推荐，这个过程中要做好数据隐私保护，不得在用户不知情的情况下以非法手段获取用户数据，或出售给第三方用于其他商业目的。又如一些“AI复活”服务，虽然可以慰藉逝者亲属的情感，但也引发了大量的伦理探讨，未经授权使用逝者肖像和信息进行商业活动等情况可能对家属造成二次伤害。这都是伴随AI相关产业的发展而出现，并需要完善和探讨的问题。此外，人机交互不畅、设备不兼容等问题也需关注。

相信在政策支持与市场需求的双重驱动下，人工智能技术将加速融入消费各环节，在提振消费、推动数字经济转型中发挥更大作用，助力经济高质量发展，引领我们迈向智能消费新时代。

（作者：徐实，系北京科技创新中心研究基地研究员）