这门课让学生一边减体重一边涨学分

“我希望选修这门课既能帮我做好体重管理，又能实现个人生活能力和自信心的提升。”近日，大连理工大学电气工程学院学生戴鑫在接受科技日报记者采访时表示，他对“体重管理”训练课期待满满。

为响应国家“体重管理年”行动号召，近日，大连理工大学面向体质指数（BMI）大于等于30的学生群体开设“体重管理”特色训练课程。该课程设置了连续21天的短期和更长周期的干预计划，利用课外时间组织专项学习，搭建包括科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的特色课程平台，提升学生体重管理意识，拥抱健康生活方式。

学生线上报名课程后，需要完成包括血压、心肺耐力和情绪评估等内容的课前普查，从而针对性制定科学有效的体重管理方案。

在科学锻炼课程环节，学生将在专业老师的指导下，连续完成21天有计划、多类型、有针对性的陆上训练和水中训练。其中，陆上训练多采用垫上动作，搭配弹力带、瑜伽球、踏板等运动器材进行；水中训练则包括水中健身操和游泳。运动记录还可以充抵必修体育课程的相关测试，折抵部分学时学分，鼓励学生们更好地坚持锻炼。

在健康饮食环节，学校联合营养学专家团队创新研发，形成兼顾口味、营养价值和热量管理的健康饮食方案。在21天的63餐中，学生需要在健康餐指定窗口按要求就餐50次以上才算合格，确保既满足学生身体基础代谢需求，又能在多样化饮食中实现“无痛”减重。

在心理疏导环节，学生将在专业教师的带领下，完成课前评估、课中支持和课后跟进的全流程心理辅导，帮助学生在体重管理过程中保持积极心态，克服心理障碍，增强自信心，长效提升体重管理效果，为健康生活筑牢心理基础。

“我们会在课程中做好全过程的数据跟进，并对学生实时展示。希望通过科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的训练，帮助同学们养成科学运动和健康饮食的习惯，更好地管理体重、强健身心，引领健康风尚。”大连理工大学体育与健康学院副院长高峰杉表示。