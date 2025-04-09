AI新工具能评估多发性硬化症疗效

科技日报北京4月8日电 （记者刘霞）7日出版的《自然·通讯》杂志刊发论文称，英国伦敦大学学院团队开发出一款新型人工智能（AI）工具MindGlide，可帮助解释和评估多发性硬化症（MS）患者的治疗效果。

大脑磁共振成像（MRI）标志物对于研究和测试MS的治疗效果至关重要。然而，测量这些标志物需要不同类型的专业扫描设备，很多医院无法做到这一点。MindGlide可以从MS患者护理过程中获得的MRI扫描图像中提取关键信息，例如大脑受损区域、大脑萎缩和斑块等细微变化。

团队在1000多名MS患者的14000多张图像上测试了MindGlide的有效性。此前，专业神经放射科医生需要几周时间来解释上述复杂的扫描结果。但MindGlide成功借助AI技术，在临床试验和常规护理中检测了不同治疗方法对疾病进展的影响，解释每张图像仅需5到10秒。

MindGlide的表现也优于其他两款AI工具。而且，测试结果显示，即使MRI数据有限，MindGlide也能准确识别和测量重要的脑组织及病变。

使用MindGlide，医生将能够使用医院档案中现有的大脑图像，更好地了解MS以及治疗对大脑的影响。未来，这款工具或许能从无数张大脑图像中攫取有价值的信息，为临床治疗MS提供重要参考，克服以前仅依赖高质量临床试验数据的局限性。