外周神经系统存在小胶质细胞获证实

科技日报深圳4月8日电 （记者罗云鹏）记者8日从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院研究员李汉杰团队首次证实人体外周神经系统内存在小胶质细胞。这一发现打破了自1919年以来“小胶质细胞仅存于中枢神经系统”的传统认知，为探索外周神经系统发育机制及相关疾病，如慢性疼痛、嗜神经病毒感染等提供了新视角。相关成果发表于国际期刊《细胞》。

研究团队在食蟹猴、猪等大型动物及临床样本的外周神经节中，发现与中枢神经小胶质细胞基因特征高度相似的细胞类群。团队成员吴志生介绍，通过表观遗传特征、细胞溯源分析以及功能实验，他们进一步确认了中枢神经和外周神经系统中小胶质细胞不仅在表观遗传特征上高度相似，且均起源于卵黄囊的前体细胞，在功能上具有一定相似性，从而证实了外周神经系统存在小胶质细胞。

为探寻外周神经系统小胶质细胞的演化历程，研究团队进一步对24种脊椎动物的外周神经节进行分析，这些脊椎动物涵盖鱼类、两栖类、爬行类和哺乳类。研究发现，外周神经系统小胶质细胞早在4.3亿年前硬骨鱼祖先时期就已出现，其数量与物种体型、外周神经元大小呈正相关。

“外周神经系统的小胶质细胞在小鼠和大鼠这一类体型较小的脊椎动物中并不存在。”李汉杰说，“这或许是因为以往的科学研究主要依赖小鼠和大鼠作为模式生物，导致这类细胞一直未被发现。”