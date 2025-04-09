中药复方可精准狙击“蜱虫病”病毒

科技日报天津4月8日电 （记者陈曦 通讯员焦德芳）记者8日从天津大学获悉，该校生命科学学院王涛教授团队发现，由金银花等5味中药组成的“清气固血方”，可通过独特的分子机制有效抑制病毒复制。该研究为通过蜱虫传播的致命传染病——发热伴血小板减少综合征（SFTS）提供了中医药治疗方案。相关研究成果发表在国际期刊《中国病毒学》上。

SFTS，被民间称为“蜱虫病”，是一种急性传染病，其元凶SFTS病毒可通过蜱虫叮咬侵入人体，引发持续高热、血小板锐减、多器官衰竭等危急症状。由于缺乏特效药和疫苗，我国每年报告病例数持续攀升，该传染病已成为世界卫生组织重点监控的公共卫生威胁。

研究团队将目光投向传承千年的中医药宝库，运用现代科技手段展开攻关。他们将网络药理学与分子对接技术结合，从百余种中药材中精准筛选出金银花、丹参、连翘、乌药、玄参5种药材组成复方。实验显示，该复方中的关键成分木犀草素如同精准制导的“生物导弹”，能直接作用于细胞周期调控蛋白CCNA2和CDK2，通过剂量依赖方式将宿主细胞“冻结”在细胞DNA合成期，使病毒失去复制所需的“温床”。在类器官实验中，病毒载量在“清气固血方”处理组显著降低，因感染引发的肝胆类器官损伤也得到有效控制。

“这项研究系统阐释了中药复方通过调控细胞周期抗病毒的科学机制。”王涛介绍，团队采用现代科研手段验证传统医学智慧，发现相关中药成分不仅能抑制病毒复制，还能缓解过度炎症反应。这种“双管齐下”的治疗策略为应对新发传染病提供了创新思路。