东方素养与中国网球公开赛达成深度合作 共筑国民营养新未来

在国家全面推进“健康中国2030”战略、全民健身与健康产业深度融合的时代背景下，东方素养与中国网球公开赛（以下简称“中网”）再启合作新篇章。3月20日，双方在北京网球中心正式达成2025-2027年合作协议。在未来三年里，东方素养将继续作为中国网球公开赛的独家营养品供应商，为赛事提供营养支持，为健康中国注入营养新动能。

北京中国网球公开赛体育推广有限公司副总经理李晓斌、北京中国网球公开赛体育推广有限公司营销中心负责人刘诗怡、三生（中国）运营总裁孙鹏博、三生（中国）运营副总裁罗修彪与来自全国各地的三生（中国）高级别经销商代表，以及数十家媒体共同见证了这一时刻。

强强再联手，东方素养以科学营养赋能国民健康新未来

作为亚洲最高规格的顶级网球赛事IP，中网不仅是全球顶尖选手的竞技舞台，更是全民健康理念传播的重要载体。东方素养与中网的续约合作，标志着东方素养从“品牌曝光”向“价值共创”的跨越式升级。三生(中国)运营总裁孙鹏博表示，“东方素养与中网的合作，是理念的共鸣、资源的交融与价值的共创，是价值观的传递与社会责任的践行。东方素养将秉持‘为国民提供好运动，为国民提供好营养’这一目标，与中网携手，让每一场比赛、每一次击球、每一份热爱，都成为推动网球运动发展的澎湃动力。“

北京中国网球公开赛体育推广有限公司副总经理李晓斌也在会上表示：“在‘健康中国’战略指引下，中网与东方素养的深化合作，正是体育与健康融合的典范。东方素养以科学营养为广大网球爱好者赋能；而中网则以赛事场景、明星球员和全民互动，引领网球运动发展，让健康理念深入人心。这种‘运动+营养’的双向奔赴，是我们共同追求的目标。”

而作为2025年中网首批对外宣布的合作伙伴之一，东方素养与中网的深度合作，也展现了品牌深耕大健康产业，加码国民营养赛场的信心与决心。品牌建设绝非一日之功，东方素养深知营养健康行业更需要持续的用户教育与理念传递，将通过连续三年的赛事场景渗透、冠军联动及健康科普行动，系统化构建“国民好营养，就喝东方素养”的消费认知，以科学营养赋能国民健康新未来。

冠军中网，国民营养，东方素养的品牌进阶之路

深耕营养领域13载，东方素养凭借“安全、科学、卓越、均衡、健康”的核心价值理念，持续探索国民营养最优解。东方素养独创"植物+肽"营养体系，成功开创了小分子肽营养新赛道，推动国民营养迈入全营养、全人群、好吸收的4.0时代。

回顾2024，东方素养品牌势能全面爆发，从十大国家级营养师联袂推荐到全国八大卫视、宁波机场/高铁站多场景覆盖，以立体化传播矩阵夯筑国民营养品牌形象，让“国民好营养，就喝东方素养！”的品牌口号深入人心。中网赛事期间，东方素养更依托中网强大的影响力，打造现象级营销案例，先后通过在国家网球中心“网红”展台、北京地铁8号线广告长廊、联名款肽素乳品鉴活动、球迷/KOL直播互动等多种玩法，持续引爆全民关注，在中网的国际舞台中大放异彩。

多维践行社会责任，让健康与梦想同行

此次新闻发布会中，更值得关注的是东方素养联合中网、宋庆龄基金会共同发起的“网球第一课”公益计划正式启动。该项目将以中国网球公开赛为载体和介质，通过网球相关课程关爱青少年成长，传递体育精神，让更多的孩子们感受网球这一世界级运动所带来的魅力与能量。这不仅是一场运动的启蒙，更是帮助青少年拓展视野、培育坚韧与协作的精神之旅。通过这种"营养+体育+公益"的创新实践，东方素养将依托专业营养的科技优势，打造健康生活新方式，为国民营养与体育公益事业的高质量发展注入新的活力！

早在2023年，东方素养便积极投身参与体育公益事业，鼎力支持野象俱乐部的追梦之旅，帮助这群热爱网球的孩子们走出大山，走向国际赛场，让健康与梦想同行。

东方素养的体育公益之路，既是品牌升级的“加速器”，也是社会价值的“放大器”。未来，东方素养将继续以“长期主义”深耕这一领域，通过体育与营养的跨界融合、公益与商业的协同创新，推动国民健康事业，实现品牌升级、用户心智占领和品牌文化塑造上的多维突破。

在“健康中国2030”战略的引领下，国民健康意识迎来全面觉醒，一场以东方智慧为底蕴、以科学营养为支撑的健康革命正悄然兴起。作为植根中华文化的健康践行者，东方素养与中网的强强联合，不仅为健康产业跨界合作擘画了样本蓝图，更深刻诠释了营养品牌的责任内涵：以科技创新驱动全民健康；以国民营养培育健康新生代；以公益实践助力民族体育事业腾飞。