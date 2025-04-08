直播预告：取卵会导致卵巢早衰吗？

辅助生殖技术是指通过医疗手段辅助人类生殖过程的一系列技术，包括人工授精（AI）、体外受精-胚胎移植（IVF-ET，俗称试管婴儿）等。这些技术通过人为干预，帮助精子和卵子相遇、结合，最终形成胚胎并植入母体子宫，从而实现受孕。然而，辅助生殖技术并非万能，它也面临着成功率、社会认知等方面的挑战。

4月10日15:00至16:00，海淀区妇幼保健院生殖中心主任王慧春做客“人民好医生”客户端直播间，就辅助生殖技术相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王慧春，北京市海淀区妇幼保健院生殖医学中心主任，主任医师，现任北京医学会生殖医学分会委员，北京妇产学会京津冀生殖医学分会常委，中国妇幼健康研究会生殖内分泌委员会常委。长期从事妇产科及不孕症、生殖助孕临床工作，在不孕症的规范化诊治及试管婴儿助孕技术方面有着丰富的理论基础及临床经验。

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