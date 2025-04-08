康缘药业2024年财报解析：数智化开辟增长新赛道

4月2日，康缘药业发布的2024年年度报告显示，公司全年实现营业收入38.98亿元，同比下降19.86%；归母净利润为3.92亿元，同比下降15.58%；扣非净利润为3.63亿元，同比降幅达27.29%。

值得注意的是，面对行业政策与市场环境的双重挑战，康缘药业在研发创新、数智化发展、产品结构调整及战略并购等方面持续发力，为今后的长期发展筑牢根基。

报告期内，四季度业绩尤为波动，康缘药业单季营收同比下降42.5%，归母净利润下滑81.5%，市场环境变化对公司的阶段性冲击明显。不过，康缘药业通过加速布局独家品种，部分对冲了核心产品下滑的影响。

研发与并购构筑未来增长新引擎

面对短期业绩压力，康缘药业并未放缓创新步伐。2024年公司研发投入达6.54亿元，占营业总收入的比例为16.79%，持续保持行业领先水平。在中药领域，公司获批新药注册批件1个，申报生产6个，涵盖抗病毒、抗肿瘤等多个治疗领域；化学药与生物药管线同样进展显著，多个1类创新药进入临床阶段。

值得关注的是，康缘药业通过收购江苏中新医药有限公司（以下简称“中新医药”）100%股权，进一步完善了生物药布局。据了解，中新医药在代谢性疾病与神经系统疾病领域拥有多项专利技术，其生物药管线与康缘药业现有的中药、化药形成协同效应，是公司向“三药协同”战略迈出地关键一步。

在研发体系建设方面，康缘药业构建了“产学研”深度融合的协同创新机制，通过智能化研发体系建设和人工智能技术赋能，依托全国重点实验室与国家地方联合工程研究中心，形成了覆盖“古籍解析-数据验证-多维优化-临床评价”的全链条创新体系。

在研发管线布局方面，公司围绕“一体两翼”研发格局，在巩固中医药传统优势领域的基础上，进一步推动经典名方新药的临床应用转化，积极拓展代谢性疾病、自身免疫疾病、神经系统疾病等治疗领域。

2024年，康缘药业在经典名方研究领域取得突破，温阳解毒颗粒获批上市，另有多个项目处于临床阶段，为中药现代化提供了“古籍智慧+数据智能”的双轮驱动范式。

数智化转型重构中药制造新范式

作为国家首批智能制造试点示范企业，康缘药业在数字化智能化领域的探索已形成行业标杆效应。其投资建设的现代中药智能工厂，通过5G专网、数字孪生、AI算法等技术，实现了从药材种植到药品生产的全链条数字化管控。

康缘药业相关负责人表示，在中医药行业发展的新阶段，随着数智化技术应用于生产研发，在中药智能制造领域，智能生产设备研发正成为提升生产效率和产品质量的关键。

在质量控制层面，公司首创“以功效物质为核心的智能化质量控制体系”，通过近红外光谱实时监测与机器学习算法，实现生产参数动态优化。区块链技术的应用则构建了中药材溯源系统，确保从田间到车间的全程可追溯，为产品国际化提供质量背书。

数智化转型不仅提升了生产效率，更深刻改变了研发模式。AI技术整合海量药材成分、基因组学及临床数据，帮助科研人员快速解析复方作用机制，使中药新药研发成功率提升2-3倍。

在智能制造领域，康缘药业开发的“中药生产工业大脑”通过知识图谱与数字仿真，实现工艺参数的智能优化。而随着数智化的发展，在中药研发领域，AI技术地渗透正推动传统“经验驱动”模式向“数据驱动”模式跨越式转型。

在守正创新中寻找破局之道

面对行业变革，康缘药业通过基础研究明确经典名方的功效物质基础，结合现代制剂技术实现“量少而质精”，推动经典名方在慢性病防治领域的临床应用。

在政策层面，康缘药业积极响应国家中医药发展战略，参与多项国家标准制定，并通过GAP基地建设提升药材质量。康缘药业相关负责人曾表示，未来将持续深化“现代中药，康缘智造”战略，每年布局10个以上中药创新药，同时加强AI与大数据技术在研发生产中的应用，打造具有国际竞争力的中药产业集群。

尽管2024年业绩承压，但康缘药业在研发投入、数智化转型及战略并购方面的布局为未来发展打下了基础。值得关注的是，2025年1月工信部的公示信息显示，康缘药业“基于5G+数字孪生的智能工厂”入选了全国第一批卓越级智能工厂项目，这标志着其数智化转型成效获得国家级认可。如此一来，不仅可进一步提升产品质量的均一性，还可为行业提供可复制的智能制造解决方案。

展望未来，康缘药业还将面临多重挑战，但在创新驱动与数智化赋能下，公司正逐步构建起“传统优势产品稳定增长、创新药梯队持续接力、数智化制造提质增效”的新发展格局。随着中药国际化进程加速，康缘药业有望在全球健康产业中展现中国药企的创新力量。