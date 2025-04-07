董家鸿院士：数智赋能精准医疗 用算法的温度守护生命的尊严

在2025世界数字健康论坛期间，中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿在接受人民健康访谈时，围绕精准外科发展趋势与健康中国战略实施等话题，发表了观点。

董家鸿院士表示，我国“精准外科正在从‘看得见’向‘预知未来’演进。在数智科技支撑下，我们正在实现几个革命性突破：首先，清华大学附属北京清华长庚医院开创了肝胆手术预演新范式，通过构建患者的数字孪生体实现手术全过程精确模拟，未来外科医生将先在数字世界演练再进行现实手术。其次，多模态融合智能手术系统已从研发进入实验室验证阶段，这种实时透视人体的技术将让医生透过体表，更清晰识别血管神经的生命地图。第三，基于多模态大模型的外科智能体，正在从单一辅助工具进化为全流程协作伙伴，它们能理解手术环境、协调机器人并提供实时决策支持，形成具备自主学习能力的数字‘助手团队’。第四，团队正在构建从基因到康复的全流程数字平台，通过分子到行为的全谱系精准医疗，为每位患者量身定制治疗旅程。精准外科的本质是经验医学向智能医学的跨越，这场技术与思维的双重革命预示着医学将进入真正的精准时代——我们不仅要精准治疗疾病，更要精准预测未来，实现从‘治已病’到‘治未病’的转变。”

值此《“十四五”国民健康规划》收官之年，董家鸿院士在展望未来时表示：“未来我们必须实现从数字中国到智慧中国的跨越，让每一滴数据都能浇灌生命之树。健康不再是简单的疾病缺席，而是全民数智赋能下的生命蓬勃！让我们共同开创以大模型和智能体为核心的智能医学新时代，用算法的温度守护生命的尊严！”